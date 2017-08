Investorengruppe erwirbt Hotel Primula in Troisdorf

Zum 1. Juni 2017 erwarb die Investorengruppe Luo Chen GbR das 2.700 m² große Drei-Sterne-Hotel Primula im Zentrum von Troisdorf. Im Zuge eines Asset Deals ging das Business-Hotel am Bürgerhaus 16 an die chinesischen Investoren über. Mehr als zwanzig Jahre war die HaZet Hotelbetriebs GmbH & Co. KG Eigentümerin und Betreiberin des beliebten Hotels für Geschäfts- und Messegäste. Neben einem Restaurant, einer Bar und zwei Tagungsräumen bietet das 72-Zimmer-Haus eine eigene Tiefgarage. Die Transaktion begleitete die Tophotel Consultants GmbH. Das Unternehmen beriet den Verkäufer und vermittelte auch den Kaufvertrag.

Zuletzt hatten das Beratungsunternehmen in der Region einen Verkauf im nahe gelegenen Bedburg gemeldet. Der niederländische Investor und ehemaliger Vorstand der Steigenberger Hotel Group, Arco Bujis, hatte im Rahmen eines Share Deals zum 1. April die Mehrheit der Kommanditgesellschaft-Anteile des Vier-Sterne-Hotels „Danielshof“ (Hauptstraße 3) in Bedburg erworben. Der Deal beinhaltet das Hotelgebäude mit seinen 39 Zimmern und einer Gesamtfläche von 2.015 m², das 8.662 m² große Grundstück sowie den Geschäftsbetrieb.