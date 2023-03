Eine private Investorengruppe hat das Hotel „Pension am Hauptbahnhof“ in der Münchener Ludwigsvorstadt für 7,55 Millionen Euro erworben. Vorherige Eigentümerin war eine GbR aus Norddeutschland. Die Immobilie befindet sich in der Schillerstraße 18 und bietet eine Gesamtnutzfläche von 1.900 m².

