Zu einem Kaufpreis von rund 1.7 Mio. Euro erwarb eine in der Metropolregion Rhein-Neckar ansässige Investorengemeinschaft ein Mehrfamilienhausensemble in Alsbach-Hähnlein. Die Gesamtwohnfläche mit ca. 1.101 m² verteilt sich auf 13 Wohneinheiten in drei Mehrfamilienhäusern und einem Zweifamilienhaus auf zwei Flurstücken im Stadtteil Hähnlein. …

