Investorenfamilie erwirbt Mehrfamilienhäuser in München und Erding

Eine private Investorenfamilie, die seit vielen Jahren eng mit Bosseler & Abeking zusammenarbeitet, erwarb ein aus insgesamt ca. 50 Wohn- und Gewerbeeinheiten bestehendes Portfolio mit mehreren Mehrfamilienhäusern und einer vermietbaren Fläche von 2.500 m². Die Objekte befinden sich in zentraler Lage in München-Sendling (ca. 40 Einheiten) sowie in Erding, unweit des Flughafens Franz-Josef-Strauß. Über genaue Lage und Kaufpreis der Liegenschaft wurde Stillschweigen unter den Parteien vereinbart.

