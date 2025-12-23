Investoren zeigen einen wachsenden Appetit auf Hotels

Nach einem außergewöhnlichen Jahr 2024, das stark von internationalen Events profitieren konnte, stabilisiert sich die Performance des deutschen Hotelmarkt in 2025: der RevPAR liegt leicht unter Vorjahr (–1,1 % deutschlandweit) – überwiegend ratengetrieben. Die Nachfrage bleibt robust und bildet ein stabiles Fundament für den nächsten Zyklus. Dies geht aus dem aktuellen German Hotel Market Snapshot von Christie & Co hervor.

.

Der Transaktionsmarkt hat sich in den ersten drei Quartalen 2025 mehr als verdoppelt. Rund 45 % des Investmentvolumens entfielen auf Berlin, Hamburg und München. Mit stabilisierten Finanzierungskonditionen und einer reiferen Zinsphase konvergieren die Preisvorstellungen und institutionelle Käufer zeigen wieder verstärktes Interesse.



Neue Kennzahl: Competitive Intensity Index (CII)

Christie & Co führt mit dem Competitive Intensity Index erstmals eine praxisnahe Guideline für Investoren und Betreiber ein. Der CII ist ein angebotseitiger Composite‑Score, der die Wettbewerbsintensität auf Basis von Hoteldichte, Markenpenetration, durchschnittlicher Objektgröße, Betreiberkonzentration und Pipeline abbildet. Der Index ist auf eine nationale Baseline von 1,0 normiert; höhere Werte signalisieren stärkeren Wettbewerbsdruck und potenziell höhere Entwicklungsrisiken.



Ausblick 2026

Der Immobiliendienstleister erwartet ein positives Tourismusjahr 2026, mit Nachfrageimpulsen aus einem starken Messe‑ und Eventkalender sowie der fortgesetzten Erholung des internationalen Reiseverkehrs. Auf Investorenseite stützen konvergierende Preisvorstellungen und gefestigte Finanzierungskonditionen die Liquidität. Zugleich ist zu erwarten, dass die verhaltene Lage in anderen Assetklassen (z. B. Büro) auch 2026 weiterhin zu einer teilweisen Reallokation von Kapital in Hotelimmobilien führen wird.



„Hotels sind wieder fest auf den Einkaufslisten der Investoren. Klarere Preisfindung, internationale Käufer und eine konsolidierende Betreiberlandschaft eröffnen attraktive Einstiegsgelegenheiten und erhebliches Wertsteigerungspotenzial in Top-Lagen“ erklärt Alexander Apitzsch, Senior Consultant Advisory & Valuation Services bei Christie & Co.