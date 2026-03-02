Investoren kehren in den europäischen Hotelsektor zurück

Das Investorenvertrauen kehrt in den Hotelmarkt zurück. Das Transaktionsvolumen auf dem europäischen Hotelinvestmentmarkt erreichte 2025, laut vorläufigen Analysen von Cushman & Wakefield, mehr als 27 Mrd. Euro und umfasste dabei mehr als 1.050 Hotels mit insgesamt 133.400 Zimmern. Das Transaktionsvolumen zeigt damit ein Plus von 23 % gegenüber 2024 und liegt 28 % über dem 10-Jahresschnitt. Damit markiert 2025 das stärkste Jahr für Hotelinvestitionen seit 2019 (30,6 Mrd. Euro).

.

UK (5,69 Mrd. Euro), Spanien und Frankreich (3,46 Mrd. Euro) blieben mit zusammengerechnet 13,4 Mrd. Euro (ein Plus von 6 % gegenüber dem Vorjahr) die aktivsten Investmentmärkte und vereinten damit knapp die Hälfte aller europäischen Aktivitäten auf sich. Spanien verzeichnete mit einem Plus von 1,4 Mrd. Euro, respektive + 52 %, auf 4,24 Mrd. Euro den in absoluten Zahlen größten Anstieg gegenüber dem Vorjahr, während das stärkste relative Wachstum unter den europäischen Top-10-Märkten in Dänemark (plus 660 % auf 831 Mio. Euro, Platz 8), der Tschechischen Republik (plus 425 %, 764 Mio. Euro, Platz 7) und Irland (plus 116 % auf ein Transaktionsvolumen von 1,92 Mrd. Euro, Platz 6) zu verzeichnen war. Damit liegt Irland nur ganz knapp hinter dem fünftplatzierten Deutschland, das mit einem Transaktionsvolumen von 1,95 Mrd. Euro einen Anstieg von rund 50 % gegenüber dem Vorjahr vorweist.



Zu den wichtigsten Portfolio-Transaktionen in Europa im Jahr 2025 gehörten:

• Der Erwerb von 28 Hotels in Skandinavien durch CapMan Real Estate von Midstar in Q1 [wir berichteten]

• Der Erwerb des 10-Hotel-Portfolios von Suncani Hvar durch Eagle Hills von der CPI Property Group für 220 Mio. Euro.

• Der Verkauf des Generator Hostels-Portfolios durch Queensgate Investments an Brookfield für 776 Mio. Euro [wir berichteten]

• Der Verkauf des easyHotel-Portfolios für über 400 Mio. Euro an Tristan Capital Partners in Q2 [wir berichteten]

• Der Erwerb des Mare Nostrum-Portfolios durch Spring Hoteles für 430 Millionen Euro in Q2 [we reported]

• Der Erwerb des Dalata-Portfolios durch Pandox und Eiendomsspar in Q4 [we reported]



Mehrere wegweisende Einzelobjekt-Transaktionen trugen ebenfalls zum Volumen bei, darunter der Verkauf des Hilton Prague Atrium (Q1), des Pullman Paris Montparnasse (Q3) des Holiday Inn London Kensington High Street (Q3) und der Verkauf eines über 66-prozentigen Anteils des Four Seasons Astir Palace Hotels in Athen (Q1). Der kleinere Anteil von knapp 34 % wurde bereits 2024 vom gleichen Käufer erworben.



„Das starke Wachstum des europäischen Hotel-Transaktionsvolumens im Jahr 2025 wurde durch die Verbesserung der operativen Leistung in den meisten europäischen Märkten, insbesondere in Ost- und Südeuropa, angetrieben. Unterstützt wurde dies durch die anhaltende strategische Verlagerung der Investoren hin zu ‚Sheds and Beds‘ und ein günstigeres Kreditumfeld. Obwohl die makroökonomischen Bedingungen weiterhin komplex sind, gehen wir davon aus, dass sich diese positive Dynamik im Jahr 2026 fortsetzen wird. Laut unserer im März erscheinenden Investorenumfrage planen die meisten Investoren in den kommenden Monaten mehr Kapital einzusetzen. Wir beobachten eine breite Palette von Käufertypen, von Value-Add- und Eigentümer-Betreibern bis hin zu einer zunehmenden Rückkehr von Core-Kapital und gehen davon aus, dass diese Vielfalt der Kapitalquellen die Dynamik über das Jahr hinweg aufrechterhalten wird”, sagt Frederic Le Fichoux, Head of Hotel Transactions EMEA bei Cushman & Wakefield.