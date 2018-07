Investoren kaufen Mehrfamilienhaus in Ludwigshafen-Mundenheim

Die steigenden Immobilienpreise in Mannheim und der Ludwigshafener Innenstadt machen auch die vermeintlichen Randlagen wie Ludwigshafen-Mundenheim für Kapitalanleger attraktiv. Dort erwarben junge Bestandshalter ein ca. 1978 erbautes 5-Familienhaus für rund 450.000 Euro. Die Käufer möchten künftig bevorzugt an Studenten vermieten. Der gepflegte Zustand der Liegenschaft und die direkte Anbindung an die Innenstadt war den Käufern ca. das 16,5-Fache der JNKM wert. Verkäufer war eine Familie aus dem Ludwigshafener Umland. Engel & Völkers Commercial Rhein-Neckar vermittelte den Kaufvertrag.

