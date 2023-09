Investoren ESG-konforme Investments

Die Hotellerie hat sich den Zielen der Nachhaltigkeit verschrieben. Doch was macht eine Hotelimmobilie nachhaltig? Wie schafft man es, die Gäste zu begeistern und gleichzeitig die Nachhaltigkeitsagenda voranzutreiben? Werden die Hotelinvestments in Deutschland nach einem flauen ersten Halbjahr bis zum Jahresende wieder anziehen? Diese Themen wurden auf dem von der dfv conference Group veranstalteten Hotelimmobilienkongress in Frankfurt im Juni diskutiert.

.

Langsam aber sicher gewinnt das ESG-Thema (Environmental, Social und Governance) in der Hotelinvestmentbranche spürbar an Bedeutung, da die große Nachfrage von Touristen und Investoren Eigentümer und Betreiber dazu drängt, ihre Gebäude effizienter zu gestalten. Die Marktkräfte, die den Wandel vorantreiben - so zwingt z. B. der Personalmangel die Unternehmen dazu, ihre Mitarbeiter besser zu bezahlen, während die Energiepreise die Hotels dazu zwingen, energieeffizienter zu arbeiten. Gleichwohl klafft zwischen der ESG-Rhetorik und den Taten immer noch eine große Lücke, das wurde auch auf dem Kongress deutlich.



ESG/CSRD-Report: Verpflichtende Nachhaltigkeitsberichte

Insbesondere bei den Gebäuden, die für 40% der Co2-Emissionen verantwortlich sind, kann viel Energie eingespart werden, sagt Benjamin Ploppa, Director & Head of Hotels Germany, Christie & Co. Denn was heute gebaut wird, wird in der Regel in drei Jahren wiederverkauft. Daher sei ESG-konformes Bauen für die Immobilienbranche enorm wichtig. In diesem Kontext verweist Ploppa auf die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Dieser 160 Seiten umfassende Report erweitere die Anforderungen der Richtlinie über die nichtfinanzielle Berichterstattung (NFRD) erheblich. Die CSRD enthalte einer Reihe von EU-Gesetzen, darunter vor allem die Rechnungslegungsrichtlinie. Mit der Ablösung der Non-Financial Reporting Directive (NFRD) und der schrittweisen Einführung der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) müssen zukünftig alle Unternehmen – unabhängig von Börsennotierung – Rechenschaft über ihren sozialen und ökologischen Fußabdruck ablegen.



Zielkonflikt zwischen Rendite und Klimawandel

Vor diesem Hintergrund erlangen ESG-Reportings und Scorings einen hohen Stellenwert, denn sie böten die Möglichkeit, die ESG-Performance von Immobilien objektiv zu bewerten und zu vergleichen. Die Experten erklärten übereinstimmend, dass ESG heute zu jeder Ankaufs-und Verkaufs-Komponente gehört. Bei größeren Portfolien – und hier insbesondere bei Bestandsimmobilien - sie dies jedoch eine Herkulesaufgabe, bemerkt Frank Hildwein, Head of Hotel Acquisitions and Sales, Deka Immobilien Investments. Denn hier gebe es auch einen Zielkonflikt zwischen Rendite und Klimawandel. Ploppa ist sich jedoch sicher, dass Immobilien ohne nachhaltige Baumaßnahmen sowie die zugehörige Dokumentation in absehbarer Zeit nicht mehr verkäuflich sein werden. ESG steige damit zu einem der wichtigsten Investitionsfaktoren auf, auch für Banken als Finanzierer.



Hotelinvestments: Zurückhaltung bei Investoren

Auf dem deutschen Hotelinvestmentmarkt wurden im ersten Halbjahr 2023 rund 369 Millionen Euro investiert, was gleichbedeutend mit dem niedrigsten Halbjahresergebnis seit 2012 ist. Investoren treten auf die Bremse, neue Projekte sehr herausfordernd, beteuert Madeleine Groß, Gruppenleiterin Investment Management Hospitality bei Union Investment. Das Projektentwickungsgeschäft ist praktisch weggebrochen, hieß es übereinstimmend. Als einer der Gründe wurde angeführt, dass die die Preisvorstellungen zwischen Verkäufern und Käufern zu unterschiedlich seien. Insgesamt würden von Investoren ESG-konforme Investments gesucht.



Ferienhotels rücken ins Schaufenster

Aufgrund des volatilen und unsicheren Marktumfelds, insbesondere hinsichtlich Zins- und Preisunsicherheit, haben viele Eigentümer ihre Verkaufspläne verschoben oder erst gar nicht initiiert, betonte René-P. Schappner, Head of Hotel bei Colliers. Wenn schon bei den Cityhotels wenig Aktivitäten zu verspüren waren, sorgte die Ferienhotellerie mit einigen Transaktionen für Aufsehen. Unter anderem hat Union Investment das „Grand Palais“ das Hauptgebäude des Ferienhotelkomplexes „Steigenberger Grandhotel“ im Seebad Heringsdorf auf Usedom erworben. Obwohl die Die Fondsgesellschaft ankündigte, weiter selektiv in ihr Resort-Hotel-Portfolio investieren zu wollen, bleibt die Ferienhotellerie im Portfolio von Union Investment nur eine Bemischung, erklärte Madeleine Groß. Optimistisch stimmt auch der Kauf des Boutique-Hotels „Caro & Selig“ am Tegernsee, das Union Investment für einen ihrer Spezialfonds erworben hat.



Fazit

Wenngleich die Hotelbranche große Fortschritte in ihrem Nachhaltigkeitskonzept gemacht, hat sie noch einen langen Weg vor sich. Denn es mangelt noch an einer einheitlichen Berichterstattung, um die Leistung in Bezug auf ESG-Ziele zu verstehen und zu vergleichen. Was den Hotelinvestmentmarkt angeht, stimmt die Zurückhaltung ausländischer Investoren und die Reserviertheit der Banken auf dem gewerblichen Immobilien-Investmentmarkt pessimistisch.