Ein gewerblicher Investor aus Baden-Württemberg hat in Grimma zwei voll vermietete Mehrfamilienhäuser aus dem Baujahr 1996 gekauft. Die Anlageimmobilien in der Straße Am Wespengrund verfügen über 27 Wohnungen mit ca. 2.107 m² und 27 Pkw-Stellplätze. Verkäufer war ein gewerblicher Eigentümer aus Nordrhein-Westfalen. Beratend und vermittelnd tätig war Engel & Völkers Commercial.

