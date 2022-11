Investor kauft zwei MFH in Leipzig

Ein privater Eigentümer aus Nordrhein-Westfalen hat zwei Mehrfamilienhäuser in Leipzig mit insgesamt 20 Wohneinheiten an einen privaten Investor aus Sachsen verkauft. Engel & Völkers Commercial Leipzig hat beide Parteien bei der Transaktion beraten. Die voll vermieteten Objekte mit Entwicklungspotenzial befinden sich in der Sommerfelder Straße in Stötteritz, einem Stadtteil im Südosten Leipzigs, etwa vier Kilometer vom Zentrum entfernt. Ihre Gesamtnutzfläche beträgt 1.135 m².

.

Die Wohnungen verfügen über Balkone, außerdem gehören 12 Pkw-Stellplätze zur Liegenschaft. Die Eingangsbereiche sind mit Buntglasfenstern verziert. Die denkmalgeschützten Mehrfamilienhäuser werden von einer Gaszentralheizung versorgt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Faktor für den Verkauf beträgt ca. 26,3.