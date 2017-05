Investor kauft Zinshaus in Wiesbaden-Mitte

Das Maklerhaus Paul & Partner Real Estate hat einen bundesweit agierenden Investor beim Erwerb eines innerstädtischen Zinshauses mit 16 Einheiten beraten und die Liegenschaft vermittelt. Bei dem Objekt handelt es sich um ein Wiesbadener Stadtaltbau, in der Nachbarschaft zur Schwalbacher Straße gelegen, mit über 930 m² vermietbarer Fläche, verteilt auf ein Vorderhaus mit Stilaltbau-Fassade und ein Hinterhaus in Klinkerbauweise. Das Wohn- & Geschäftshaus wurde ca. 1896 erbaut und beinhaltet neben 15 Wohnungen mit stark nachgefragten Vermietungsgrößen zwischen ca. 31-76 m², eine Gewerbefläche im Erdgeschoss, welche derzeit langfristig an ein stadtbekanntes Restaurant vermietet ist. Das Grundstück misst über 430 m² Fläche und befindet sich an einer der wichtigen innerstädtischen Hauptstraßen. Verkäufer war eine Privatperson, welche die Immobilie über 10 Jahre in seinem Besitz hatte. Der Erwerber plant mit einer langfristigen Integration der Liegenschaft in sein Immobilienportfolio. Über den Kaufpreis und den Namen des Verkäufers wurde Stillschweigen vereinbart.

Erst im April hatte das Team von Paul & Partner erfolgreich eine Portfoliotransaktion über die Bühne gebracht. Eine Bank aus Frankfurt hat auf eigene Bilanz ein Portfolio mit insgesamt über 2.800 m² Mietfläche und 27 Einheiten von einem Privatinvestor erworben. Bei dem Portfolio handelt es sich um ein hochwertiges Gebäudeensemble bestehend aus zwei historischen Kulturdenkmälern sowie einem 2007 errichteten City-Neubau. Die Altbauten, an der renommierten Adresse „Adolfsallee“ gelegen, umfassen derzeit ca. neun Einheiten, wovon sieben zu Wohnzwecken vermietet sind und wurden im Jahre 1876 errichtet. Auf einem benachbarten, ehemaligen Parkplatzgelände wurde im Jahre 2007 ein Neubaukomplex hinzu-errichtet. Hier entstanden in detailbesessener Bauweise eine Tiefgarage mit über 50 PKW-Stellplätzen sowie 14 Wohneinheiten und drei moderne Stadthäuser im Innenhofbereich.