Ein privater Investor hat in Ibbenbüren eine in den Jahren 2020/2021 gebaute Wohnanlage gekauft. Die Liegenschaft in der Straße In der Westfeldmark besteht aus vier Baukörpern mit insgesamt 33 vermieteten Wohnungen mit einer Gesamtnutzfläche von ca. 1.978 m² und 35 Pkw-Stellplätzen. Das circa 4.523 m² große Eigentumsgrundstück ist vollständig eingezäunt

[…]