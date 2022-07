Investor kauft nachhaltiges Wohnungspaket in Magdeburg

Ein lokaler Privatinvestor hat in der Friedenstraße in Magdeburg ein Wohnungspaket erworben. Die Transaktion in Sudenburg umfasst zwölf vermietete Wohnungen mit Balkonen und Pkw-Stellplätzen. Die vermietbare Fläche beträgt ca. 711 m² bei einer aktuellen durchschnittlichen Miete von 6,62 Euro pro m². Verkäufer war eine überregionale Gemeinschaft von Privatinvestoren. Engel & Völkers Commercial war vermittelnd tätig.

.

„Besonders die Parameter, welche die Liegenschaft zu einer nachhaltigen Wohnlage machen, überzeugten den lokalen Privatinvestor. Hervorzuheben sind hier die gute Bausubstanz und die in sich geschlossene und ruhige Mikrolage, in Verbindung mit der Nähe zur Halberstädter Straße sowie einer guten Anbindung zum Magdeburger Ring“, erläutert Julien Ulrich, Senior Consultant bei Engel & Völkers Commercial Magdeburg.