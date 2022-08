Ein am Markt bekannter Immobilieninvestor hat in Hamburg ein Mehrfamilienhaus verkauft. Die Anlageimmobilie in der Griesstraße 16-18 verfügt über 18 Wohnungen mit einer Gesamtnutzfläche von rd. 1.126 m². Der Kaufpreis lag beim 30,7-Fachen der Jahresnettokaltmiete. Käufer war ein privater Investor. Engel & Völkers Commercial war beratend und vermittelnd tätig.

