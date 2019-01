Immobilientransaktionen in der Osnabrücker Innenstadt kommen in den vergangenen Jahren nur noch selten vor. Thomas Weking, Geschäftsführer von Lührmann Osnabrück, schätzt, es habe in den vergangenen zwei Jahren keine in der 1A-Lage gegeben. Dank seiner Beratung hat Ende vergangenen Jahres die

[…]