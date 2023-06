Ein gewerblicher Eigentümer aus Baden-Württemberg hat eine Immobilie in Oelsnitz im Erzgebirge an einen gewerblichen Investor aus Sachsen verkauft. Das gepflegte Objekt in der Kurt-Mauersberger-Straße umfasst eine Gesamtnutzfläche von 1.119 m², die sich auf eine Gewerbeeinheit mit 971 m² und eine Wohnung mit 148 m² verteilen. Die Transaktion wurde von

[…]