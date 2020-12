Ein Investor mit Sitz in Rottweil hat die Immobilie Allmendstraße 12+14 in Vöhringen für einen mittleren einstelligen Millionen Euro Betrag erworben und das Objekt zwischenzeitlich übernommen. Das Light-Industrial Gebäude ist Deutschlandsitz der Komatsu Forest GmbH, einem Unternehmen aus dem Bereich der Forstmaschinen mit Hauptsitz in Schweden. Des Weiteren ist die…

[…]