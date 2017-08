Intaurus kauft Grundstück in Reichertshofen bei Ingolstadt

Visualisierung des geplanten Neubaus in Reichertshofen

Der Investor Intaurus ist jetzt Eigentümer einer ca. 65.700 m² großen Grundstücksfläche in Reichertshofen, das südlich von Ingolstadt liegt. Auf dem Grundstück im Gewerbegebiet „Herrnfleck“ soll ein moderner, nach DGNB zertifizierter Neubau mit einer Hallennutzungsfläche von ca. 30.000 m² entstehen. Ab einer Größe von 5.000 m² können Flächen angemietet werden. Aufgrund der guten Nachfrage nach Mietflächen in dieser Region ist ein Baubeginn Anfang 2018 geplant. Intaurus bietet den Interessenten bei Bedarf auch Büroräume.

Vom Grundstück im Gewerbegebiet „Herrnfleck“ sind es ampelfrei nur zwei Kilometer bis zur Autobahnanschlussstelle Langenbruck an der A9. Die Entfernung zum Münchner Flughafen beträgt 35 Minuten, zum Hauptbahnhof in Ingolstadt 15 Minuten. Mit dem geplanten Ausbau des Glasfasernetzes im Gewerbegebiet investiert die Gemeinde in die Zukunft. Der Gewerbesteuerhebesatz liegt bei 320 Prozent.