Investor erwirbt Zinshaus in Leipzig

Ein Immobilieninvestor mit Sitz in Stuttgart hat ein Zinshaus im Leipziger Stadtteil Engelsdorf erworben. Das Gebäude liegt in der Topasstraße, wurde 1996 in Massivbauweise errichtet und verfügt über neun Wohneinheiten auf einer Wohnfläche von ca. 519 m² sowie einem Grundstück von ca. 450 m². Der Verkäufer ist eine Privatperson aus München. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Bruttoanfangsrendite wird mit ca. 4 % p.a. angegeben. Die Künne Immobilien Gruppe vermittelte den Verkauf.

.