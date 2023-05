Nach mehr als 100 Jahren in Familienbesitz ist ein historisches Wohn- und Geschäftshaus am Jungfernstieg in Hamburg verkauft worden. Käufer war ein privater Investor. Das Objekt verfügt über rund 1.000 m² Nutzfläche, die sich auf neun Gewerbeeinheiten und eine Wohnung verteilen. Die Immobilie erwirtschaftet zurzeit eine Jahresnettokaltmiete von ca. 400.000

[…]