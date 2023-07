Investor erwirbt vollvermietetes WGH in Leipzig

Ein privater Eigentümer aus Thüringen hat ein Wohn- und Geschäftshaus im Leipziger Stadtteil Zentrum-West an einen gewerblichen Investor aus Bayern verkauft. Engel & Völkers Commercial Leipzig war beratend und vermittelnd tätig. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Immobilie in zentraler Lage an der Elsterstraße besteht aus Vorder- und Hinterhaus und verfügt über eine Gesamtnutzfläche von rund 1.670 m².

Diese verteilen sich auf 18 Wohneinheiten und drei Gewerbeflächen (voll vermietet). Das Objekt ist mit bodentiefen Fenstern, Granitfußböden, Echtholzparkett sowie Südbalkonen und -Terrassen ausgestattet. Die Immobilie hat einen Personenaufzug und 20 Pkw-Tiefgaragenstellplätze. Die Versorgung erfolgt per Fernwärme.