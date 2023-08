Investor erwirbt Mehrfamilienhaus in München

Ein Investor hat in Bestlage in der Münchener Maxvorstadt ein Mehrfamilienhaus erworben. Die Liegenschaft aus den 1950er-Jahren befindet sich auf einem 370 m² großen Grundstück in exponierter, ruhiger Lage nahe dem Königsplatz. Die Immobilie verfügt über ca. 1.224 m² vermietbare Fläche, die sich auf 20 Wohnungen und ein Lager verteilen. Verkäufer war eine Eigentümergemeinschaft aus München. Über die genaue Lage und den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Aigner Immobilien GmbH war vermittelnd tätig.

