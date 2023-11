Investor erwirbt Light Industrial-Liegenschaft in Hilden

Ein privater Investor aus Karlsruhe hat eine vollständig und langfristig vermietete Light Industrial Immobilie in Hilden erworben. Die rund 6.300 m² große Solitärliegenschaft ist seit 1991 mit einem ca. 3.000 m² Nutzfläche umfassenden Gewerbegebäude bebaut. Der Kaufpreis lag im einstelligen Millionenbereich.

Der Käufer baut damit sein zunächst auf den badischen Raum konzentriertes Immobilienportfolio in den Bereichen Logistik und Light Industrial erstmals in Nordrhein-Westfalen weiter aus. Langjähriger Nutzer der ca. 2.150 m² Hallen- und 850 m² Bürofläche in der Max-Volmer-Straße 14 ist die GHZ Matra AG. Verkäufer ist ein privates Eigentümerkonsortium. Realogis war vermittelnd tätig.