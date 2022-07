Investor erwirbt JET-Tankstelle in Herbertingen

Ein Investor mit Fokus auf Tankstellen hat in Herbertingen im Landkreis Sigmaringen ein Grundstück mit Bebauung einer Tankstelle erworben. Unmittelbar angrenzend an das ca. 2.600 m² große Grundstück in der Zollernstraße 1 verläuft die Bundesstraße 32. Langjähriger Pächter ist die JET Tankstellen Deutschland GmbH. Der Verkauf erfolgte in Form eines Asset Deals. Immoraum Real Estate Advisors hat die Transaktion im Auftrag vom süddeutschen Verkäufer vermittelt.

