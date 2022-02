Investor erwirbt Dreifamilienhaus in der Dresdner City

Mit Unterstützung von Beate Protze Immobilien wechselte kürzlich ein Dreifamilienhaus in begehrter Innenstadtlage von Dresden den Besitzer. Ein Investor kaufte das Objekt in der Altenzeller Straße und sicherte sich damit eine solide Geldanlage, so das Maklerhaus.

.

Das vermittelte Dreifamilienhaus wurde im Jahr 1920 erbaut und 1998 grundlegend saniert. Im Zuge der Sanierung erhielt das Gebäude eine neue Dacheindeckung, eine vollwärmegeschützte Fassade, neue Fenster sowie eine Kompletterneuerung der Haustechnik.



Insgesamt verfügt das Objekt über ein 560 m² großes Grundstück sowie über 233 m² vermietbare Fläche, die sich auf drei Etagen verteilen. Jede der drei Wohneinheiten ist mit einer eigenen Heiztherme ausgestattet, um die Unabhängigkeit der Mieter untereinander in puncto Heizkosten zu gewährleisten.



Das Investment-Objekt liegt im Stadtteil Südvorstadt-West von Dresden. Das beliebte Wohnviertel befindet sich in ruhiger Stadtrandlage; das Stadtbild ist von historischen Villen und Gebäuden geprägt. In den vergangenen Jahren hat sich Südvorstadt-West zu einem pulsierenden Stadtteil mit guter Infrastruktur sowie modernen Bildungseinrichtungen entwickelt und verspricht in Zukunft weiterhin eine stabile bis steigende Rendite.