Europa: Investmentvolumen von 286 Milliarden Euro erreicht

Der europäische Gewerbeimmobilieninvestmentmarkt konnte 2017 mit 286 Milliarden Euro ein neues Rekordjahr verzeichnen. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einem Anstieg um 9,3 Prozent. Dies ist ein Ergebnis einer aktuellen Analyse von CBRE.

.

Basis des neuen Rekordjahres sind ein starker Anstieg in Großbritannien (72 Milliarden Euro, plus 11,6 Prozent) sowie ein deutscher Markt (57 Milliarden Euro, plus 8,4 Prozent), der nur knapp einen neuen Rekord verpasste. Treiber der Investmentaktivitäten im Vereinigten Königreich waren große Mengen internationalen Kapitals sowie mehrere Landmarkdeals – allen voran der Verkauf der 20 Fenchurch Street (The Walkie Talkie) für 1,28 Milliarden Pfund und der Verkauf von 122 Leadenhall Street (The Cheesegrater) für 1,15 Milliarden Pfund. Das Ergebnis in Deutschland hingegen wurde vor allem durch ein sehr starkes viertes Quartal getragen, in dem 17,8 Milliarden Euro investiert wurden. Damit überschritt der deutsche Markt zum fünften Mal seit 2006 die 50-Milliarden-Euro-Marke.



Die meisten europäischen Märkte verzeichneten 2017 ein dynamisches Marktgeschehen, wobei mehrere Märkte, inklusive der Nordischen Staaten, Österreich, Italien, den Niederlanden und der Region CEE (Zentral- und Osteuropa), Rekordniveaus aufwiesen. Auf dem Niederländischen Immobilienmarkt wurden 19,5 Milliarden Euro investiert, ein Anstieg von 42,7 Prozent im Vergleich zu 2016 und damit ein Ergebnis deutlich über dem vorherigen Rekordwert von 13,7 Milliarden Euro. Nach einem gemäßigten Start konnte der französische Markt im Schlussquartal mit 11,9 Milliarden Euro an Dynamik gewinnen, sodass 26,8 Milliarden Euro im Gesamtjahr am Investmentmarkt umgesetzt werden konnten. Aufgrund der Wahl von Macron und den jüngsten wirtschaftlichen Reformen weisen die Investoren eine positive Stimmung auf.



Der Handel mit Plattformen sowie Unternehmensübernahmen dominierte 2017 das Marktgeschehen, mit mehreren abgeschlossenen prominenten Transaktionen im Jahresverlauf. Speziell hervorzuheben sind der 12,3 Milliarden Euro Verkauf des Logiscor Portfolios an die China Investment Corporation sowie der 2,4 Milliarden Verkauf von IDI Gazely an Global Logistics Properties. Diese Deals verdeutlichen die starke M&A Aktivität im Industrie- und Logistiksektor. Entsprechend hoch war das Investmentvolumen am europäischen Industrie- und Logistikmarkt, der 2017 mit 42,5 Milliarden Euro ein neues Rekordhoch erreichte – 67 Prozent über dem Niveau von 2016 und 78,9 Prozent über dem Niveau von 2015.



Auch die weiteren Assetklassen konnten die Investmentvolumina des Vorjahres übertreffen – der Hotelinvestmentmarkt erreichte gar ein neues Rekordniveau von 21,8 Milliarden Euro (plus 17,5 Prozent). Auch der Büroinvestmentmarkt stellte mit 114,5 Milliarden Euro einen neuen Rekord auf (plus 4,4 Prozent gegenüber 2016 sowie knapp vor dem bisherigen Rekord von 2015).



„2017 war ein Jahr der Rekorde an den europäischen Immobilieninvestmentmärkten. Im Zentrum dieser Entwicklung standen die Übernahmen großer Plattformen„, sagt Peter Schreppel, Head of International Investment bei CBRE in Deutschland. „Ohne Frage gibt es an den europäischen Metropolen einen Mangel an Top-Objekten, was die Renditen auf ein historisch niedriges Niveau drückt. Die Kapitalflüsse in die Immobilienmärkte blieben weiterhin sehr umfangreich – Immobilien haben ihren komparativen Vorteil gegenüber vielen anderen Assetklassen erhalten. Der Industrie- und Logistiksektor ist nun der am stärksten wachsende Sektor an den europäischen Immobilienmärkten, was die starken Fundamentaldaten dieses Sektors unterstreicht“, so Schreppel weiter.