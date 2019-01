Investmentmarkt München mit neuem Rekordumsatz bei Einzeldeals

Der Investmentmarkt hat auch im letzten Quartal weiter Gas gegeben und im Gesamtjahr einen Umsatz von 6,67 Mrd. Euro erzielt. Das Vorjahresergebnis wurde noch einmal um 28 %, der zehnjährige Schnitt sogar um 52 % übertroffen. Dies ergibt der Investmentmarkt-Report von BNP Paribas Real Estate, der Ende Januar veröffentlicht wird.

.

„Auch die Bestmarke von 2007, die vor allem auf große Portfolioverkäufe zurückzuführen ist, wurde nur hauchdünn um wenige Millionen Euro verfehlt. Bezogen auf Einzelverkäufe, auf die 5,81 Mrd. Euro entfallen, hat die bayerische Landeshauptstadt dagegen einen neuen Rekord aufgestellt. Im bundesweiten Vergleich rangiert München auf Platz drei hinter Frankfurt und Berlin. Verantwortlich für das außergewöhnlich gute Resultat sind nicht zuletzt viele großvolumige Transaktionen im dreistelligen Millionenbereich, von denen insgesamt 20 registriert wurden. Zu den wichtigsten gehören die Verkäufe des Correo Quartiers, des Atlas‘ und des Oskars“, sagt Stefan Bauer, Geschäftsführer der BNP Paribas Real Estate GmbH und Münchener Niederlassungsleiter.



Zwar entfallen knapp 52 % des Umsatzes auf Abschlüsse über 100 Mio. Euro, ein für München etwas überdurchschnittlicher Wert, trotzdem haben auch die übrigen Größenklassen von der starken Nachfrage profitiert. Dies gilt z. B. für Verkäufe zwischen 50 und 100 Mio. Euro, die ihren Anteil auf gut 24 % gesteigert haben und auch absolut fast 500 Mio. Euro mehr Umsatz generieren konnten als im Vorjahr. Mehr Kapital floss außerdem in Objekte mit einem Volumen von 10 bis 25 Mio. Euro, die rund 11 % beisteuern, wohingegen kleinere Deals bis 10 Mio. Euro weniger zum Ergebnis beitrugen. Diese Verteilung unterstreicht das breite Angebot an attraktiven Immobilien in allen Marktsegmenten.



Wie auch die anderen großen Standorte hat München von der sehr guten Performance der deutschen Büromärkte profitiert, die Investments in Bürohäuser für Anleger besonders interessant machen. Demzufolge entfällt mit knapp 64 % der mit Abstand höchste Umsatzanteil auf diese Assetklasse, was in etwa dem langjährigen Schnitt entspricht. Die Abhängigkeit von Büros ist aber traditionell weniger stark ausgeprägt als in einigen anderen Städten. Auf Position zwei folgen Entwicklungsgrundstücke, die knapp 10 % beisteuern und sich damit vor Hotels platzieren, die für gut 8 % verantwortlich sind. Außerdem kommen Einzelhandelsimmobilien und Logistikobjekte jeweils auf einen Umsatzanteil von gut 5 % und runden damit das Bild einer relativ breiten Nachfragestreuung ab.



Traditionell steht der Münchener Investmentmarkt bei vielen unterschiedlichen Anlegern im Blickpunkt, was sich auch 2018 wieder bestätigt hat. Insgesamt kommen vier Käufergruppen auf zweistellige Umsatzanteile. Mit 16,5 % belegen Spezialfonds den Spitzenplatz, gefolgt von Projektentwicklern mit knapp 16 %. Hier zeigt sich, dass die Flächenknappheit vor allem auf dem Büromarkt zu deutlich steigenden Projektplanungen führt. Vervollständigt wird das Führungsquartett von Pensionskassen (14 %) und Investment Managern (gut 12 %). Darüber hinaus steuern Versicherungen noch gut 8 % bei. Der Anteil ausländischer Käufer liegt mit knapp 35 % zwar etwas über dem Vorjahreswert, bestätigt aber erneut den im bundesweiten Vergleich gewöhnlich eher niedrigen Anteil internationaler Investoren.



Zusammen mit Berlin hat sich München seit Langem als teuerster Standort etabliert, worin auch das Vertrauen der Investoren zum Ausdruck kommt. Aufgrund des sehr guten Flächenumsatzes auf den Büromärkten hat der Wettbewerb um Core-Objekte weiter zugenommen und die Netto-Spitzenrenditen noch einmal sinken lassen. Ende 2018 notieren sie für Bürohäuser bei 2,80 %. Nur in Berlin liegt der Vergleichswert noch 10 Basispunkte niedriger. Ähnlich dynamisch verlief die Entwicklung bei Logistikobjekten. Aufgrund der hohen Nachfrage sind die Spitzenrenditen in diesem Segment auf 4,05 % gesunken. Unverändert zeigen sie sich dagegen bei innerstädtischen Geschäftshäusern, für die 2,90 % anzusetzen sind, die im Einzelfall aber auch unterschritten werden können.



Nachfrage bleibt auch 2019 hoch

„Die sehr gute gesamtwirtschaftliche Situation, eine weiter wachsende Bevölkerung und absehbare Mietpreissteigerungen sind die Rahmenbedingungen, die München auch 2019 zu einem der gefragtesten Ziele sowohl für deutsche als auch internationale Investoren machen werden. Auch wenn das Transaktionsvolumen letztendlich wesentlich vom verfügbaren Angebot mitbestimmt wird, spricht vieles für ein erneut überdurchschnittliches Ergebnis. Die Wahrscheinlichkeit, zum vierten Mal innerhalb von fünf Jahren die 6 Mrd.-Euro-Marke zu übertreffen, ist aus heutiger Sicht sehr groß. Ob die Renditen ihren Tiefstand erreicht haben oder vereinzelt noch unter Druck bleiben, wird unter anderem auch von externen Einflussfaktoren, wie möglichen Zinsschritten oder einer zunehmenden Verunsicherung aufgrund globaler Krisen, beeinflusst und bleibt abzuwarten“, prognostiziert Stefan Bauer.