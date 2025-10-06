Investmentmarkt Köln: Kleine Transaktionen dominieren

Savills hat den Kölner Immobilieninvestmentmarkt in Q3-2025 untersucht und ist zu folgendem Ergebnis gekommen: in den ersten drei Quartalen 2025 wurden laut des Maklerhauses etwa 800 Mio. Euro am Kölner Immobilieninvestmentmarkt umgesetzt. Gegenüber der Vorjahresperiode entspricht dies einem Rückgang von 4 %.

Im Vergleich zum 10-Jahres-Mittel fiel der Umsatz 37 % geringer aus. In den letzten zwölf Monaten hat Savills knapp 30 Transaktionen registriert, was gegenüber der Vorjahresperiode einen Anstieg um 23 % bedeutet. Die Spitzenrenditen für Büros und Geschäftshäuser lagen Ende September beide bei 4,4 % und sind damit unverändert gegenüber dem Vorquartal und ebenfalls unverändert gegenüber dem Vorjahreswert.



„Der Kölner Immobilieninvestmentmarkt blieb auch im dritten Quartal relativ ruhig, gleichzeitig nimmt die Zahl der Verkaufsvorbereitungen weiter zu. Viele Verkaufsprozesse verlaufen aber nach wie vor zäh. Das Gros der Aktivitäten konzentriert sich weiterhin auf kleinere und mittlere Transaktionen im Value-Add- und Core-Plus-Segment, die vor allem von Family Offices und privaten Investoren getragen werden. Angesichts der gestiegenen Zahl laufender Transaktionen gehen wir von einer höheren Dynamik im Schlussquartal aus. Entscheidend für die weitere Marktentwicklung wird aber sein, ob die Deals, insbesondere auch großvolumige Core-Deals, erfolgreich abgeschlossen werden können“, kommentiert Tobias Schneider, Director Investment bei Savills in Köln, das Marktgeschehen.



Mit einem Transaktionsvolumen von 450 Mio. Euro haben Büroimmobilien in den letzten zwölf Monaten am meisten zum Investmentumsatz beigetragen, gefolgt von Wohnimmobilien (ca. 180 Mio. Euro) und Industrie- und Logistikimmobilien (ca. 70 Mio. Euro).



Vor dem Hintergrund steigender Verkaufsbereitschaft und realistischerer Preiserwartungen vieler Eigentümer sowie der wachsenden Zahl aktiver Investoren erwartet Savills perspektivisch eine allmählich zunehmende Transaktionsaktivität.