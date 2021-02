Investmentmarkt für Wohn- und Gewerbeimmobilien: Abkehr von den Top 7

Wie der aktuelle Market in Minutes von Savills zeigt, gewinnen großvolumige Transaktionen abseits der Top 7 auf dem Investmentmarkt für Wohn- und Gewerbeimmobilien weiter an Bedeutung. B-Städte rücken mehr und mehr in den Fokus der Investoren.

.

Das Transaktionsvolumen auf dem Investmentmarkt für Wohn- und Gewerbeimmobilien belief sich im Januar auf etwa 4,5 Mrd. Euro. Das rollierende Zwölf-Monatsvolumen lag bei 76,8 Mrd. Euro und ging gegenüber dem Vormonat um 2,7 % zurück.



Am Gewerbeinvestmentmarkt fand zuletzt ein immer größerer Teil der großvolumigen Einzeltransaktionen außerhalb der Top-7-Städte statt. So entfielen in den vergangenen zwölf Monaten rund 19 % des Volumens von Einzeltransaktionen im dreistelligen Millionenbereich auf Standorte abseits der Top 7. Im Durchschnitt der vorherigen fünf Jahre lag dieser Anteil nur bei 14 %. Neben großen Logistikzentren handelte es sich dabei vor allem um großvolumige Büroimmobilien und gemischt genutzte Stadtquartiere in B-Städten wie Nürnberg oder Wiesbaden. Vor allem um Büro- und Mischobjekte mit lang laufenden Verträgen bonitätsstarker Mieter gab und gibt es sehr intensive Bieterwettstreite. Da ein langfristig stabiler Mietertrag derzeit eines der begehrtesten Güter ist, werden die Suchprofile im Hinblick auf den Makrostandort zunehmend aufgeweicht sofern die Qualität der Immobilien hoch ist.



Bei den Wohntransaktionen könnte der Jahresauftakt einen Fingerzeig auf die vor uns liegende Zeit liefern. So entfielen von den 942 Mio. Transaktionsvolumen des Januars etwa 39 % auf geförderte Wohnungen. Für die Investitionen in geförderte bzw. preisgünstige Wohnungen spricht nicht nur eine strukturelle Unterversorgung, sondern auch der immer stärker in den Vordergrund rückende Aspekt der Nachhaltigkeit. Das Angebot von günstigem Wohnraum zahlt vor diesem Hintergrund auf das „S“, also die soziale Dimension, in den ESG-Strategien vieler Investoren ein. Es ist somit zu erwarten, dass die Investorennachfrage nach vergleichsweise günstig vermieteten Wohnimmobilien spürbar ansteigt.