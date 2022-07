Investmentmarkt für Unternehmensimmobilien im Wandel

Das Gesamtjahr 2021 konnte einen Rekordwert von 4,3 Mrd. Euro des Transaktionsvolumens verbuchen. Getragen wurde dieses Ergebnis vor allem von dem starken ersten Halbjahr. Den größten Anteil unter den gehandelten Objekten am Markt nahmen Produktionsimmobilien in der zweiten Jahreshälfte 2021 ein. Zudem standen Lagerimmobilien zunehmend in der Gunst der Investoren.

.

Bereits der zweiten Jahreshälfte zeigte sich ein etwas niedrigeres Investmentvolumen von rund 1,5 Mrd. Euro, was auf eine erste Umkehr der Vorzeichen auf dem Investmentmarkt hindeutet. Vor dem Hintergrund des im Frühjahr einsetzenden Ukraine-Krieges und steigender Bau- und Finanzierungskosten sind für 2022 deutliche Einschnitte am Investmentmarkt zu erwarten, sodass für das laufende Jahr mit einem deutlich reduzierten Transaktionsvolumen gerechnet wird.



Die Assetklasse der Unternehmensimmobilien wurde aufgrund ihrer Krisenresilienz während der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Bedeutungszuwachs für einen erweiterten Investorenkreis immer interessanter. Als Folge der gestiegenen Kaufpreise machte sich bei allen Objektkategorien der Unternehmensimmobilien im zurückliegenden Jahr eine Tendenz der fallenden Renditen bemerkbar. Für Gewerbeparks sank die Rendite in der absoluten Spitze um 20 Basispunkte zum vorherigen Halbjahr und lag infolgedessen bei einer Bruttoanfangsrendite von 3,8 %, die Durchschnittsrendite von Gewerbeparks fiel gar um 50 Basispunkte.



Ralf Koschny, Vorstand Bulwiengesa: „Die Rahmenbedingungen verändern sich, für das Jahr 2022 gehen wir von einer Trendumkehr bei der Renditeentwicklung aus. Die steigenden Zinsen, sinkende Liquidität und ein komplexeres Finanzierungsumfeld werden zu spürbaren Abschlägen bei den Kaufpreisfaktoren führen. Für Core- und Core plus-Objekte werden aktuell Abschläge von 2 bis 3 Kaufpreisfaktoren erwartet. Bei Value-Add Investments können diese sogar noch höher ausfallen.“



Befördert durch die positive Entwicklung der Industriestandorte, insbesondere im Süden und Südwesten Deutschlands, werden vor allem Flächen für das Verarbeitende Gewerbe nachgefragt – mehr als die Hälfte der Flächenumsätze in Unternehmensimmobilien geht darauf zurück. Mit einem Anteil von 18 % an den Flächenumsätzen stellt der Wirtschaftszweig Logistik und Transport die zweitstärkste Nachfragergruppe auf dem Flächenmarkt.



Die gegenwärtigen Veränderungen in der Weltwirtschaft werden auch die Nachfrage nach Unternehmensimmobilien beeinflussen. Die Auswirkungen sind dabei sehr ambivalent. So sind einerseits im E-Commerce-Bereich Konsolidierungstendenzen erkennbar. Daneben sind im internationalen Kontext jedoch auch erste Reshoring-Entwicklungen zu erkennen. Gleichzeitig werden steigende Baukosten und die zunehmende Bedeutung von ESG-Kriterien zu weiteren Anstiegen der Mietpreise für alle Flächentypen führen.



Im vergangenen Jahr wurde ein überdurchschnittlich hohes Fertigstellungsvolumen von knapp 1,25 Mio. qm registriert. Gebaut wurden vor allem Produktionsimmobilien. Mit rund 824.000 qm trugen sie über 65 % zum Gesamtergebnis 2021 bei. Die Projektentwicklungen von Produktionsimmobilien sind dabei überwiegend eigennutzergeprägt. In Summe lässt sich derzeit ein Flächenneuzugang feststellen, der in Zukunft den Druck am Flächenmarkt etwas absenken kann. Allerdings stellen derzeit steigende Baukosten, fehlende Baukapazitäten und restriktivere Finanzierungsbedingungen seitens der Banken die Projektentwickler vor immer größere Herausforderungen. Es ist daher mit Bauverzögerungen und Verschiebungen in der Projektpipeline zu rechnen. Auch ist es nicht unwahrscheinlich, dass spekulative Projekte mit Lage- und Qualitätsnachteilen vorerst nicht umgesetzt werden.