Investmentmarkt für Logistikimmobilien stabil

Der Investmentmarkt für deutsche Logistikimmobilien zeigte sich im dritten Quartal überraschend stabil. Dies geht aus dem aktuellen Marktbericht „Lip up to date – Logistikimmobilien Deutschland“ von LIP Invest hervor.

.

Der Investmentmarkt für deutsche Logistikimmobilien zeigte sich im dritten Quartal überraschend stabil. Auch vor dem Hintergrund der deutlichen Zinserhöhungen und einer hohen Volatilität mit Zinssprüngen von teilweise 0,5 Prozent innerhalb weniger Tage, gestiegener Inflation und einer erschwerten Kaufpreisfindung übertrifft das Transaktionsvolumen in den ersten neun Monaten den langjährigen Durchschnitt. Zwar ist die Transaktionstätigkeit auch im dritten Quartal nach wie vor hoch ausgefallen, das Ergebnis basiert aber zu einem großen Teil auf bereits Anfang des Jahres angebahnten Deals. Aktuell finden Käufer und Verkäufer immer schwerer zueinander. Die Situation erinnert an die Zeit der Weltwirtschaftskrise 2008, als die Schere zwischen den Preisvorstellungen potenzieller Käufer und den Wertvorstellungen der Immobilieneigentümer weit auseinanderging.



Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Herausforderungen mit steigenden Energiepreisen, Versorgungsengpässen und unterbrochenen Lieferketten ist die Flächennachfrage auf Seiten der Nutzer weiter sehr hoch. Auch vor dem Hintergrund der zwischenzeitlich gestiegenen Baukosten entwickelt sich der Markt für Neubauten weiterhin dynamisch. Zunehmend bremsend wirkt sich hingegen die Angebotsseite aus. Kaum freiwerdende Bestandsflächen und eine immer schwierigere Verfügbarkeit von geeigneten Grundstücken verhindert deutlich höhere Flächenumsätze.



Natalie Weber, Prokuristin und Head of Fund Management bei LIP Invest, prognostiziert zum Jahresende einen deutlichen Rückgang des Transaktionsgeschehen mit weiterem Renditeanstieg. „Bei Finanzierungszinsen von rund 4 Prozent oder darüber werden wir bei Neubauten wohl bald wieder Renditen von über 5 Prozent sehen. Die in den letzten Jahren zu niedrigeren Renditen erworbenen Objekte werden aufgrund von Mietanpassungen voraussichtlich ihre Kapitalwerte halten.“



Statt der angenommenen rückläufigen Entwicklung des Transaktionsgeschehens bewegt sich das Transaktionsvolumen im dritten Quartal mit 1,9 Milliarden Euro auf dem Niveau des vorangegangenen Quartals. Das überraschend starke Ergebnis fußt größtenteils auf zuvor angebahnten Deals, die im dritten Quartal ihren Abschluss fanden. Einige großvolumige Einzeldeals, wie bspw. der Ankauf eines 60.000 m² Logistik-Neubaus in Kerpen für 115 Millionen Euro, haben das Quartalsergebnis begünstigt. Insgesamt beläuft sich das Transaktionsvolumen der ersten neun Monate auf 8,0 Milliarden Euro, was vor allem auf das starke erste Quartal zurückzuführen ist.



Die veränderten Zinskonditionen sind nun mit etwas Verzögerung am Logistikimmobilienmarkt angekommen. Die Bruttoanfangsrendite für moderne Logistikobjekte belief sich im dritten Quartal auf 4,35 Prozent. Bis zum Jahresende wird die Spitzenrendite voraussichtlich weiter ansteigen.



Mit knapp 60 Prozent sind Logistikdienstleister im dritten Quartal die dominierende Nutzergruppe der am Markt verfügbaren Logistikimmobilien, während die Industrie mit einem weit geringeren Anteil vertreten ist. Aufgrund des begrenzten Angebots an Logistikimmobilien ist der Vermietungsmarkt im dritten Quartal leicht ins Stocken geraten. Mit 1,8 Millionen m² wurden weniger Logistikflächen umgesetzt als in den vorherigen Quartalen. Dass das Ergebnis der ersten neun Monate mit 6,2 Millionen m² nichtsdestotrotz das Vorjahresergebnis übertrifft, liegt vor allem an dem starken zweiten Quartal. Den größten Abschluss des dritten Quartals stellt die Vermietung von 70.000 m² Logistikfläche an Moeller Maersk in Bremerhaven dar [wir berichteten].



Insgesamt ist die Nutzernachfrage weiterhin auf hohem Niveau, was sich auch in der Neubautätigkeit widerspiegelt. Im dritten Quartal wurden 1,4 Millionen m² an neuen Logistikflächen errichtet. Die Neubautätigkeit der ersten neun Monate beläuft sich somit auf 4,1 Millionen m². Im September hat der Projektentwickler Lang & Cie. Industrial den Baustart eines 67.000 m² großen Multi-User-Zentrums in Koblenz verkündet. Die Mietflächen sind bereits vor Fertigstellung 2024 vollständig vermietet [wir berichteten].



Unter den derzeitigen geopolitischen Verwerfungen, einer ungesicherten Energieversorgung und weltweit steigenden Preisen ist eine Vorhersage nur schwer möglich. Nicht nur die Logistikbranche – Stichworte Arbeitskräfteverfügbarkeit, Fahrermangel, Flächenverfügbarkeit und Infrastruktur – sondern die gesamte deutsche Industrie braucht eine stärkere Unterstützung von politischer Seite. Deutschland zählt weltweit zu den besten Logistikstandorten. Sowohl die Flächennachfrage auf Nutzerseite als auch das Interesse an Logistikimmobilien wird weiterhin hoch ausfallen. Die Assetklasse hat gegenüber Festzinsanleihen den Vorteil der Inflationssicherung. Daher werden Verkäufer und Käufer nach einer erschwerten Preisfindungsphase auch wieder zueinander finden. Allerdings wird dies nicht ohne deutlich höhere Mieten möglich sein.



Die Elektromobilität wird in der Logistikimmobilienbranche immer präsenter. Immer mehr Unternehmen – insbesondere aus der Automobilbranche – fragen nach Flächen zur Lagerung von Batterien. Nicht jede Logistikimmobilie ist hierfür geeignet, zumal es auch noch keine einheitlichen öffentlich-rechtlichen Vorgaben zur fachgerechten Lagerung gibt. Daher muss jede Immobilie auf ihre Eignung individuell geprüft werden.



Bei der Lagerung und dem Handling von E-Batterien ist insbesondere das Thema Brandschutz zu beachten. Bei Lithium-Ionen-Batterien handelt es sich um ein hochentzündliches Gefahrengut. Sie können bei falscher Handhabe, starken Temperatureinwirkungen oder mechanischem Einwirken unbeabsichtigt in Brand geraten.



Logistikimmobilien müssen folglich mit einer Brandanlage – inklusive früh auslösendem Brandmeldesystem – ausgestattet sein, die schnell, gezielt und mit dem richtigen Löschmittel reagiert. Da Löschmittel auf Pulver- oder Schaumbasis weniger effektiv sind, raten Experten zu Sprinkleranlagen mit hoher Wasserbeaufschlagung. Neben Feuerschutztoren inklusive Löschwasserrückhaltung sollten die Logistikimmobilien über eine WGK-Abdichtung verfügen, damit das kontaminierte Löschwasser nicht ins Grundwasser gelangen kann. Zu guter Letzt ist es unabdingbar, die Besonderheiten der Batterielagerung von Anfang an in der Gebäudeversicherung festzuhalten und die zuständigen Behörden bzw. Brandschutzgutachter miteinzubeziehen.