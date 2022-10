Investmentmarkt für Gewerbeimmobilien stabilisiert sich

Obwohl die Liste der Belastungsfaktoren und Risiken nicht kürzer geworden ist, hat sich die Aktivität am deutschen Investmentmarkt für Gewerbeimmobilien in den letzten drei Monaten zumindest stabilisiert. Zugleich hat sich der kurz- bis mittelfristige Ausblick vor allem wegen der schwachen Konjunktur verschlechtert und es zeichnet sich eine länger anhaltende Transformationsphase mit hoher Unsicherheit und möglicherweise weiter fallenden Preisen ab.

.

„Sinkende Zinsen und ein vergleichsweise hohes Wirtschaftswachstum haben den deutschen Immobilieninvestmentmarkt mehr als zehn Jahre lang beflügelt. Nun haben beide Parameter zumindest vorrübergehend die Richtung gewechselt und einen Anpassungsprozess an den Immobilienmärkten ausgelöst. Diese Transformation wird von einer außergewöhnlich hohen Volatilität und Unsicherheit begleitet und viele Investoren warten deshalb ab. Gleichzeitig sehen viele Nutzermärkte – vor allem im Büro- und Logistiksegment – grundsätzlich vollkommen gesund aus und sind zumindest in Teilsegmenten mehr denn je von einem knappen Angebot und der Aussicht auf steigende Mieten geprägt. Dieses Umfeld bietet Chancen, sowohl für Investoren, die etwas mehr Risiko eingehen können, als auch für risikoscheue Anleger, die bereit und in der Lage sind, über die derzeitigen Turbulenzen hinauszublicken. Zu Letzteren zählen vor allem eigenkapitalstarke Investoren, etwa Staatsfonds, Versicherungen oder Family-Offices“, kommentiert Marcus Lemli, CEO Germany und Head of Investment Europe, das aktuelle Marktumfeld.



Transaktionsvolumen stabilisiert sich

Im 3. Quartal wechselten Gewerbeimmobilien im Volumen von 11,5 Mrd. Euro den Eigentümer. Das ist zwar ein Drittel mehr als im 2. Quartal, aber weniger als halb so viel wie in den ersten drei Monaten des Jahres, die von der Zinswende noch weitgehend unbeeinflusst waren. Das etwas höhere Volumen im 3. Quartal verteilt sich auf weniger Transaktionen als im Quartal davor. In den vergangenen drei Monaten hat Savills 321 Transaktionen registriert (Q2: 344) und damit so wenige wie zuletzt vor zehn Jahren. Für die geringe Transaktionsaktivität macht Savills die anhaltende Zurückhaltung sowohl bei potenziellen Käufern als auch bei Verkäufern aus.



„Verglichen mit den letzten Jahren sehen wir wesentlich weniger Investoren auf der Käuferseite. Viele haben sich nicht grundsätzlich vom Markt abgewendet, sondern warten auf ein stabileres Umfeld. Das wiederum veranlasst Eigentümer, geplante Verkaufsprozesse zu verschieben oder sogar laufende Prozesse mangels Investoreninteresse respektive wegen abweichender Preisvorstellungen abzubrechen. Obwohl also prinzipiell Käufer und Verkäufer da sind, haben viele von ihnen zunächst eine Warteposition eingenommen. Deshalb wird die Transaktionsaktivität wohl auch in den kommenden Monaten noch gedämpft sein“, so Lemli.



Steigende Anfangsrenditen in allen Segmenten bei weiterhin hoher Volatilität und Unsicherheit

Nach Auffassung von Savills ist es vor allem die hohe Volatilität an den Finanzmärkten, die das Ausbilden eines neuen Preisniveaus und damit auch eine höhere Transaktionsaktivität erschwert und verzögert. „Die stark schwankenden Zinsen führen logischerweise auch zu stark schwankenden Ergebnissen in den Pricing-Modellen der Investoren. Naturgemäß positionieren sich Käufer und Verkäufer am jeweils entgegengesetzten Ende dieser Bandbreite, die zuletzt in vielen Fällen noch so groß ausfiel, dass sie in den Preisverhandlungen nicht zu überbrücken war“; berichtet Lemli und ergänzt: „Manche Investoren wollen die Phase der hohen Volatilität und die damit verbundene Kalkulationsunsicherheit auch abwarten und sind solange passiv.“



Die Zinsen schwanken stark, im Trend sind sie aber auch im 3. Quartal bedeutend gestiegen. So erhöhte sich der 10-jährige Swapsatz von 2,1 % Anfang Juli auf zuletzt 3,0 %. In diesem Umfeld setzten laut Savills auch die Immobilienrenditen ihren Anstieg fort. Die Spitzenrenditen stiegen bei den meisten Nutzungsarten zwischen 20 und 40 Basispunkten, wobei Savills wie schon im vorangegangenen Quartal Spannen ausweist, um die hohe Volatilität sowie die nach wie vor große Kluft in den Preisvorstellungen zwischen Käufern und Verkäufern abzubilden.



Matthias Pink, Head of Research Germany bei Savills, weist darauf hin, dass der Anstieg der Spitzenrenditen die sich vollziehende Preiskorrektur nicht vollständig reflektiert: „Anders als in den vergangenen Jahren wird die Spitzenrendite nur noch bei ganz wenigen Objekten realisiert. Schon kleine Makel führen häufig zu deutlich geringerer Investorennachfrage und einem vergleichsweise hohen Preisabschlag gegenüber dem Spitzenniveau. Die Preisschere zwischen Core und Core Plus hat sich geöffnet.“



Eigenkapitalinvestoren nutzen Korrekturphase für Zukäufe und könnten Preise stabilisieren

Die gestiegene Preisdiskrepanz zwischen dem Top-Segment und dem Rest des Marktes führt Savills in erster Linie darauf zurück, dass die Fremdkapitalkosten in den meisten Segmenten über den Spitzenrenditen liegen. Aufgrund des dann negativen Leverage-Effekts fallen Investoren, die Fremdkapital einsetzen, als Käufer im Spitzensegment im Grunde aus. Zumindest sind Eigenkapitalkäufer hier im Vorteil. Viele der Investoren mit dem höchsten Ankaufsvolumen im 3. Quartal, darunter ein Family-Office, eine Pensionskasse und ein Staatsfonds, lassen sich in dieser Kategorie verorten.



„Eigenkapitalkäufer, die in den vergangenen Jahren aufgrund der extrem niedrigen Finanzierungskosten gegenüber anderen Investoren eher im Nachteil waren, sind nun in der besseren Position. Aufgrund ihres zumeist sehr langfristigen Anlagehorizonts spielt das Market Timing für sie eine untergeordnete Rolle und eine Korrekturphase wie die jetzige schafft für sie die Gelegenheit, ihr Immobilienportfolio in Deutschland auszubauen. Dass sie das tun wollen, liegt nicht zuletzt an der hohen Inflation. Für diese Langfristinvestoren bieten Immobilien einen Inflationsschutz und es gibt gute Gründe anzunehmen, dass die Inflation für lange Zeit deutlich über dem Niveau der 2010er Jahre liegen wird“, erläutert Pink und ergänzt: „Am Ende könnten es die Eigenkapitalinvestoren selbst sein, die maßgeblich zur Stabilisierung des Preisniveaus beitragen und damit auch den anderen Investoren wieder ein festes Fundament bieten.“



Eine weitere Voraussetzung für die Rückkehr der derzeit abwartenden Investoren wäre laut Savills jedoch ein deutlich weniger volatiles Finanzmarktumfeld. Ein solches zeichnet sich derzeit noch nicht ab und selbst dann würde es noch einige Zeit dauern, bis wieder höhere Transaktionsvolumina zu beobachten wären. Insofern rechnet Savills auch für das kommenden Quartal und den Beginn des nächsten Jahres noch nicht mit höheren Transaktionsvolumina.



„Der deutsche Gewerbeimmobilien-Investmentmarkt durchläuft zweifellos gerade einen Abschwung und die Investmentumsätze sind stark zurückgegangen. Ein Transaktionsvolumen von zehn Milliarden Euro pro Quartal entspricht aber nach wie vor dem Umsatz des gesamten Jahres 2009, dem Abschwungjahr nach der Finanzkrise. Dieses Jahr rechnen wir mit circa 50 Milliarden Euro. Der strukturelle Bedeutungsgewinn von Immobilien in den Portfolios institutioneller Investoren, der in diesem Zahlenvergleich zum Ausdruck kommt, wird uns auch im nächsten Zyklus erhalten bleiben“, sagt Lemli.