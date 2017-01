Investmentmarkt Deutschland setzt fulminanten Schlussakkord

Der Investmentmarkt in Deutschland hat nach Ansicht der Maklerhäuser erneut ein sehr starkes Jahr hingelegt. Doch erst der außergewöhnlich starke Endspurt sorgte dafür, dass die 50 Mrd. Marke erneut geknackt wurde. Dazu trugen zahlreiche großvolumige Einzel- und Portfoliotransaktionen bei.

.

Transaktionsvolumen 2016 reiht sich auf Platz 3 ein

Nach sechs Anstiegen in Folge (2010-2015) und mit einem Rekordvolumen im vergangenen Jahr sah es bis weit in den Dezember hinein nicht so aus, dass das Transaktionsvolumen auf dem deutschen Gewerbeimmobilienmarkt 2016 die 50 Mrd. Euro-Marke erreichen würde. Doch ein außergewöhnlich starker Schlussspurt mit zahlreichen großvolumigen Einzel- und Portfoliotransaktionen sorgte laut JLL für einen dynamischen Jahresabschluss. Der Rückgang gegenüber 2015 bewegt sich deshalb bei nur noch rund 4 %. Nach 2007 (54,7 Mrd. Euro) und 2015 (55,1 Mrd. Euro) reiht sich 2016 mit einem Transaktionsvolumen von 52,9 Mrd. Euro auf Platz 3 in der Langzeitstatistik ein. „Ob die aufkeimende Unsicherheit dem Markt diesen finalen Push gegeben hat und das Signing von Transaktionen deshalb vorgezogen wurde, bleibt Spekulation. Genauso wie es letztendlich nicht zu belegen ist, dass Kapitalströme signifikant aus Großbritannien nach Deutschland umgelenkt wurden“, so Timo Tschammler, Member of the Management Board JLL Germany.



„Noch immer deuten aber alle fundamentalen Marktindikatoren auf eine Fortsetzung der Hochphase auf den Immobilienmärkten hin. Das historisch zumindest in unseren Breiten noch nie dagewesene Interesse an Immobilien wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit fortsetzen, und dies in allen Sektoren“, so Dr. Frank Pörschke, Member of the EMEA Management Board, CEO JLL Germany. Pörschke weiter: „Die Assetklasse ‚Immobilie‘ hat erheblich an Reife und Eigenständigkeit gewonnen. Sie ist aus keiner professionellen Anlage-Strategie, aus keinem zukunftsweisenden Portfolio mehr wegzudenken - in welcher Form auch immer, als Direktinvestment oder als Beteiligung, etwa über Fonds oder Aktien. Aber auch für Privatinvestoren sind Immobilien von größter Relevanz - als Vehikel der Altersvorsorge in unsicheren Zeiten wie diesen.“



Laut BNP Paribas Real Estate wurden in den letzten drei Monaten des Jahres 2016 knapp 19,6 Mrd. Euro umgesetzt. Damit wurde das zweitbeste Quartalsergebnis aller Zeiten registriert. „Dabei kommen viele Investoren aufgrund eines teilweise nicht ausreichenden Angebots nicht zum Zuge. Auch spürbar gesunkene Renditen im Jahresverlauf 2016 haben an dieser Situation nichts geändert", erläutert Piotr Bienkowski, CEO von BNP Paribas Real Estate Deutschland. „Das historisch niedrige Zinsniveau bleibt nach wie vor die Triebfeder für den enormen Anlagebedarf sämtlicher institutioneller Investoren. Allerdings wird es immer herausfordernder, adäquates Produkt für diesen enormen Kapitalanlagebedarf zu finden.“ Der Angebotsmangel verschärft sich durch die zunehmende Nachfrage institutioneller Investoren, bei denen Deutschland im Rahmen der gestiegenen globalen politischen Unsicherheiten weiter als sicherer Hafen gilt. „Dabei kann der Markt die zunehmende Nachfrage vor allem seitens internationaler Immobilieninvestoren bei Weitem nicht bedienen“, sagt Fabian Klein, Head of Investment bei CBRE in Deutschland.



Großvolumige Transaktionen nehmen leicht ab

In der Verteilung des Transaktionsvolumens zwischen Einzel- und Portfolioabschlüssen hat sich 2016 im Vergleich zu 2015 nichts geändert. Einzeltransaktionen machen nach wie vor rund 65 % aus, dafür waren 2016 vier der fünf größten Transaktionen Portfolios mit Kaufpreisen von jeweils über 750 Mio. Euro. Zu notieren ist dennoch, dass 2016 die Bedeutung großvolumiger Transaktionen leicht abgenommen hat. Die 103 Deals jenseits der 100 Mio. Euro-Grenze summierten sich insgesamt auf über 25 Mrd. Euro – immerhin noch fast die Hälfte des gesamten Volumens, aber leicht rückläufig gegenüber 2015, als der Anteil der Transaktionen im dreistelligen Mio.-Euro-Bereich noch über 50 % lag.



Laut BNP Paribas Real Estate wurde ein Transaktionsvolumen von rund 35,1 Mrd. Euro mit Einzelobjekten erzielt, die aus fast 1.700 Transaktionen resultieren. Trotz eines im Vorjahresvergleich leicht, um 3 %, gesunkenen Umsatzes hat die Zahl der Verkäufe noch einmal um 4 % zugelegt. Dies spricht für eine reges Marktgeschehen auch im kleineren und mittleren Größensegment. Dass trotzdem aber auch Großdeals gesucht werden und auf starkes Interesse treffen, zeigen mehrere Abschlüsse über 500 Mio. Euro. Vor allem Frankfurt stand hier mit den Verkäufen Commerzbank Tower [Commerzbank-Tower geht an Südkoreaner] und TaunusTurm [Jahresendspurt nimmt in Frankfurt Fahrt auf] im Blickpunkt. Aber auch in München konnten im Dezember noch die Verkaufsverträge für die Highlight Towers [Commerz Real sichert sich die Highlight Towers], die in die gleiche Kategorie fallen, unterschrieben werden.



Der Rückgang bei Portfolios fiel mit knapp 13 % etwas höher aus. Trotzdem wurde mit 17,5 Mrd. Euro laut BNP Paribas das zweitbeste Ergebnis der letzten neun Jahre erzielt. Insgesamt konnten über 120 Paketverkäufe erfasst werden. Am meisten zum Ergebnis beigetragen haben Büroportfolios, auf die ein Drittel des Umsatzes entfällt. Aber auch Einzelhandelspakete wurden umfangreich gehandelt und tragen ein Viertel zum Transaktionsvolumen bei. Bemerkenswert ist, dass rund die Hälfte davon im Endspurt der letzten drei Monate des Jahres unterzeichnet wurde.