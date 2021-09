Investmentgesellschaft kauft Wohnanlage am Werkerhofplatz

Ein inhabergeführtes Family-Office aus Düsseldorf hat im Rahmen einer strategischen Bestandsbereinigung eine größere Wohnanlage am Werkerhofplatz in Heiligenhaus veräußert. Käuferin ist ebenfalls eine in Düsseldorf ansässige inhabergeführte Investmentgesellschaft.

.

Die Wohnanlage wurden in den 1960er und 1970er Jahren erbaut und stellt gerade mit dem 14-geschossigen Wohnturm noch heute eine stadtteilprägende Landmarke an diesem Standort dar. Die Anlage besteht aus 156 Wohnungen und einer Gewerbeeinheit mit über 10.000 m² Wohn- und Nutzfläche nebst 52 Garagen und 16 Außenstellplätzen. Der Investor aus Neuss plant die Wohnanlage auf dem rd. 15.000 m² großen Grundstück langfristig im Bestand zu halten.



Diese Transaktion stellt für Heiligenhaus im Kreis Mettmann laut Auskunft des Gutachterauschusses die größte Einzeltransaktion der vergangenen zehn Jahre dar. Engel & Völkers Commercial Düsseldorf war beratend und vermittelnd tätig.