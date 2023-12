Invester übergibt Wiener Neubau an Wealthcore-Fonds

Nach nur eineinhalb Jahren Bauzeit übergibt Invester United Benefits seinen klimaneutralen Neubau mit knapp 50 Wohnungen in Wien-Simmering an den Wealthcore Green Impact Fonds.

.

Der dunkelgrüne Fonds investiert in nachhaltige Wohnbauprojekte in Deutschlands Metropolregionen und in Wien und hat das Projekt in der Rudolf-Simon-Gasse 5 bereits im Oktober 2022 erworben [wir berichteten]. Der Neubau steht dank seines nahezu CO2-neutralen und energieautarken Betriebs mit Geothermie und Photovoltaik sowie seinem innovativen Konzept gegen sommerliche Überhitzung exemplarisch für die Zukunft des städtischen Wohnungsbaus.



„Nachhaltiges Bauen ist ökologisch verantwortungsvoll und wirtschaftlich sinnvoll. Das Projekt setzt neue Standards in der Branche. Es zeigt: Moderne Immobilien mit einer positiven Klimabilanz sind entscheidend für die Zukunft des Wohnungsbaus und für eine langfristig stabile Performance von Immobilienfonds. Die steigende Nachfrage nach nachhaltigen Finanzprodukten und die strategische Verankerung von Nachhaltigkeit in der Wertschöpfungskette stehen für einen grundlegenden Wandel. Diesen Paradigmenwechsel gestalten wir mit unseren ökologisch und ökonomisch nachhaltigen und sozial verantwortlichen Anlagestrategien aktiv mit", erklärt Manuel Bugl, Geschäftsführer von Wealthcore.



Das Wohnprojekt in der Rudolf-Simon-Gasse hebt sich durch sein umfassendes Nachhaltigkeitskonzept hervor und setzt auf neue Standards im Mietwohnbau. Geothermische Tiefenbohrungen und eine großflächige Photovoltaikanlage zur regenerativen Energiegewinnung tragen zur Energieeffizienz bei. Eine Sole-Wasser-Wärmepumpe beheizt und kühlt die Wohnungen bei Bedarf; ein Aspekt, der angesichts der steigenden Temperaturen und der zunehmenden Hitzeereignisse in den Sommermonaten von grundlegender Bedeutung für das Wohlbefinden der Bewohner und die Attraktivität der Immobilie ist. Die geplanten Dachbegrünungen und Baumpflanzungen wirken der städtischen Aufheizung entgegen, sorgen für einen ökologischen Ausgleich und erhöhen die Aufenthaltsqualität.



Mit einem durchdachten Konzept von Begegnungsräumen, das von einem großzügigen Gemeinschaftsgarten mit Spielplatz bis hin zu einer Dachterrasse reicht, fördert das Projekt gezielt das soziale Miteinander. Jede der 49 Wohnungen bietet zudem einen privaten Außenbereich. Dieser Ansatz verbindet Nachhaltigkeit mit sozialem Engagement und unterstreicht, warum Wealthcore das Projekt in seinen Green Impact Fonds aufgenommen hat, der sich auf nachhaltige und sozial verantwortliche Investitionen konzentriert. Darüber hinaus fördert das Projekt eine nachhaltige urbane Fortbewegung. Ladepunkte für E-Bikes und Elektroautos unterstützen die Bewohner bei der Fahrrad- und E-Mobilität. Die Nähe zur S-Bahn-Station Kaiserebersdorf und zu den zentralen Straßenbahnlinien ermöglicht eine schnelle Erreichbarkeit des Wiener Stadtzentrums, was wiederum Kriterien des Fonds für nachhaltige urbane Entwicklungen erfüllt.