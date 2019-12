Investcorp und Sirius shoppen im Münchner Umland für ca. 93 Mio. Euro

Investcorp und Sirius Real Estate haben in den vergangenen Tagen für insgesamt ca. 90 Mio. Euro im Münchner Umland eingekauft. Das in Bahrain ansässiges Kreditinstitut hat für rund 73 Mio. Euro den Bürokomplex „Sunrise“ in Unterhaching erworben. Sirius wiederum sicherte sich für 20,2 Mio. Euro den Bürokomplex „Leonardo“ in Halbergmoos ganz in der Nähe des Münchner Flughafens.

Investcorp kauft Bürokomplex „Sunrise„

Der erworbene Komplex in der Inselkammerstraße 5 und 7 besteht aus insgesamt vier Gebäudeteilen mit über rund 30.000 m² Bürofläche. Er wurde 1993 erbaut und 2017 umfangreich renoviert. Everest Management hatte die damals noch unter dem Namen “Sonnenhöfe“ vermarktete Immobilie im Jahr 2016 für verschiedene Fonds von Westport Capital Partners LLP erworben [wir berichteten]. Das „Sunrise“ hat einen diversifizierten Mieterbestand, bestehend aus 26 Unternehmen. Der Vermietungsstand liegt derzeit bei 90 Prozent, mit einer gewichteten durchschnittliche Mietvertragsrestlaufzeit von circa sechs Jahren.



Des Weiteren verfügt das Objekt über eine gute öffentliche Verkehrs- und Straßenanbindung an die Münchner Innenstadt und bietet den Mietern zudem eine Kantine und ein Fitnessstudio. Der Bürokomplex befindet sich in Unterhaching, einem Teilmarkt Münchens – Deutschlands größtem und Europas drittgrößtem Büromarkt.



„Der Münchner Büromarkt ist aus unserer Sicht attraktiv, insbesondere im Hinblick auf den historisch niedrigen Leerstand, den relativen Mangel an Büroneuentwicklungen, des begrenzten Angebots und der wirtschaftlichen Stärke der Münchener Region“, sagt Neil Hasson, Managing Director und Leiter des europäischen Immobilienteams von Investcorp. “Aufgrund des Mangels an Büroflächen in der Münchner Innenstadt sowie anderen zentralen Wirtschaftsstandorten in ganz Deutschland gehen wir davon aus, dass es in den Teilmärkten eine steigende Nachfrage nach erstklassigen Assets wie dem ‚Sunrise‘ geben wird.“



Sirius erwirbt Bürokomplex „Leonardo“ am Münchner Flughafen

Auch im Münchner Umland sind Büroimmobilien weiterhin heiß begehrt. Sirius konnte sich den Bürokomplex „Leonardo“ in Hallbergmoos, etwa 29 km nordöstlich der bayrischen Landeshauptstadt, sichern. Verkäufer der 1993 errichteten dreistöckigen Immobilie in der Lilienthalstraße 25-29 ist die KCM Invest AG. Der zur Zeit zu 55 % vermietete Komplex befindet sich auf einem 14.943 m² großen Grundstück und verfügt über insgesamt 19,600 m² Gesamtfläche, die sich auf 16.300 m² Büro- bzw. 2.200 m² Lager- sowie 1.100 m² sonstige Flächen verteilen. Zur Immobilie gehören außerdem 336 Parkplätze.



Zu den insgesamt 28 Mietern gehören u.a. die Heinz von Heiden GmbH, die Mentor Deutschland GmbH und die Dorma Time + Access GmbH. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge liegt bei 2,4 Jahren. Die jährlichen Mieteinnahmen belaufen sich auf 960.000 Euro bei einem Durchschnittspreis von 6,67 Euro /m².