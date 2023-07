Investcorp und Montzano verkaufen für 70 Mio. Euro am KÖ-Campus

Der bereits im Juni aus Marktkreisen verlautete Verkauf zweier Gebäude des Eschborner Kö-Campus' [wir berichteten] ist bestätigt. Investcorp hat gemeinsam mit Co-Investor Montano Real Estate die beiden verbleibenden zusammen rund 28.000 m² Nutzfläche umfassenden Häuser Kö10 und Kö12 des dreiteiligen Ensembles für 70 Mio. Euro an den SCPI Eurovalys, einen von Advenis REIM verwalteten und von Advenis Germany beratenen Fonds, veräußert. Damit ist die Transaktion die in diesem Jahr bisher größte am Frankfurter Investmentmarkt. Nachdem das Gebäude Kö3 bereits im August 2022 an Conren Land veräußert wurde [wir berichteten], ist der KÖ-Campus nunmehr vollständig veräußert.

.