Investcorp legt 85 Mio. für Airport-Center auf den Tisch

Nach dem Bürocampus Wangen in Stuttgart, dem Kö-Campus in Eschborn und dem Lyoner Stern in Frankfurt-Niederrad tätigt Investcorp nun bereits die vierte Immobilieninvestition in Deutschland innerhalb von 12 Monaten. Das Unternehmen hat das Airport-Center in Hamburg für rund 85 Mio. Euro von Ares Management erworben und erhöht damit die Assets under Management (AuM) in Europa auf über 500 Mio. Euro. Montano Asset Management hat sich als Minderheits-Joint-Venture-Partner am Kauf beteiligt. Cushman & Wakefield hat die Transaktion beratend begleitet.

.

Wie bei den vorangegangenen Transaktionen in Deutschland hat Montano den Erwerb beratend begleitet. Das Unternehmen wird auch das Asset Management der Liegenschaft in der Langenhorner Chaussee 40-44 übernehmen. Die Münchener Hypothekenbank stellte auch für den Erwerb des Airport-Centers eine Senior-Finanzierung zur Verfügung, mit 48 Mio. Euro begleitete sie bereits den Ankauf in Frankfurt. Die Investmentgesellschaft aus Bahrain plant die Immobilie zusammen mit dem Lyoner Stern bei Investoren zu platzieren und hat weitere europäische Akquisitionen von Büro- und Logistikimmobilien angekündigt. Zielregionen sind neben Deutschland, Frankreich, die Benelux-Staaten sowie Großbritannien.



Das Hamburger Airport-Center befindet sich in der Langenhorner Chaussee nördlich der Hamburger City und in unmittelbarer Nähe zum Flughafen. Es umfasst etwa 35.000 m² Mietfläche. Davon entfallen rund 75 Prozent auf Büro- und 25 Prozent auf Light-Industrial-Flächen. Die Immobilie hat aktuell 32 Mieter aus den verschiedensten Branchen und ist seit ihrer Fertigstellung in den frühen 1990er-Jahren hervorragend ausgelastet.



Neil Hasson, Managing Director - Head of Investcorp European Real Estate, betonte, dass der deutsche Büromarkt über gute Fundamentaldaten verfüge. Besonders der Hamburger Büromarkt mit einer Leerstandsrate von vier Prozent und der Teilmarkt, in dem das Airport-Center liegt, mit unter zwei Prozent seien dabei von einer besonderen Dynamik geprägt. Laut der lokalen Maklerhäuser wird sich die Leerstandsquote im Laufe des Jahres weiter der Drei-Prozent-Marke annähern. Da das Fertigstellungsvolumen in diesem Jahr nur bei knapp über 120.000 m² liegt, die teilweise bereits vorvermietet sind, ist nicht mit einer kurzfristigen Entspannung am Nutzer-Markt zu rechnen.



Die US-amerikanische Investmentgesellschaft Ares Management hat die Immobilie damit angesichts der guten Marktbedingungen zügig weitergereicht. Das Airport Center war Teil eines Portfolio-Deals im Mai 2018 mit Amundi. Das pan-europäischen Immobilien Portfolio bestand aus sieben Immobilien mit über 159.000 m² in vier der „Big Seven“ Wirtschaftsstandorte Deutschlands (Frankfurt, München, Düsseldorf und Hamburg) sowie in Wien, Rotterdam und Helsinki.