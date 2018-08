Investa verkauft Leipziger Allee Center an EQT

Die Investa Capital Management hat das Einkaufszentrum Allee Center im Leipziger Stadtteil Grünau nach einer Haltedauer von rund zwei Jahren an ein SPV der EQT Partners verkauft. Über die Höhe des Transaktionsvolumens wurde Stillschweigen vereinbart. Die HSH Nordbank übernimmt eine anteilige Finanzierung für die Akquisition.

.

Das 1996 erbaute Allee Center an der Ludwigsburger Straße 9 umfasst rd. 40.000 m² Mietfläche mit 100 Fachgeschäften. Außerdem stehen 944 Stellplätze zur Verfügung. Zu den Ankermietern gehören Rewe, Saturn und Aldi. EQT beabsichtigt, gemeinsam mit dem Centermanager ECE, weiter an der Stabilisierung der Immobilie zu arbeiten. Das Investmentunternehmen war vor rund zwei Jahren ins deutsche Immobiliengeschäft eingestiegen und zunächst vor allem an Büroimmobilien interessiert. Zum Portfolio gehört inzwischen zum Beispiel der TechnologiePark Köln, in dem das Unternehmen für den EQT Real Estate I fund in den letzten Monaten Mietverträge über 25.000 m² verlängern konnte. Mittlerweile hat sich der Anlagefokus auf Einzelhandelsobjekte und Hotelimmobilien erweitert. Bei der aktuellen Akquisition wurde EQT erneut von der Anwaltskanzlei Ashurst beraten, die HSH Nordbank von Goodwin.



Mit dieser Akquisition ist bereits das zweite nennenswerte Einkaufszentrum in der Region Leipzig in diesem Jahr verkauft worden. Neben dem Allee Center in Grünau wechselte nämlich auch der Pösna Park in Großpösna den Eigentümer [wir berichteten].