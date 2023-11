Investa schließt Partnerschaften mit Elaway und Tesla

In der WerkStadt Sendling wurde gestern einer der größten Ladeinfrastruktur-Hubs Münchens eröffnet. Unter dem Motto „Wir machen laden einfach!“ demonstrierte Investa Real Estate mit seinen Projektpartnern Elaway und Tesla ausgewählten Gästen wie Clemens Baumgärtner, Leiter des Referats für Arbeit und Wirtschaft, Andreas Götzendorfer und Roland Hösl von der Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung, die fertiggestellten Räumlichkeiten und die Vorteile der innovativen Einrichtung.

