Investa Real Estate erwirbt norddeutsches Immobilienportfolio

Investa Real Estate hat ein Portfolio aus Geschäftshäusern in Norddeutschland erworben. Das Portfolio besteht aus 35 Liegenschaften in deutschen A-, B- und C-Städten. Es zeichnet sich durch Objekte in zentralen Innenstadt- und High StreetLagen aus und hat eine Gesamtfläche von ca. 40.000 m².

Investa Capital Management GmbH – welche bereits den Ankauf verantwortete – ist für das Asset Management des Portfolios verantwortlich. Vermittelt wurde das Portfolio durch CBRE. Drees & Sommer hat die technische Due Diligence durchgeführt. Rechtlich wurde die Transaktion für den Käufer von P+P Pöllath + Partners, Berlin und für den Verkäufer von Zuhorn & Partner, Essen, und Wendl & Köhler Steuerberater, Köln, begleitet.“