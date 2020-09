Invesco verkauft Pariser Büroimmobilie an La Française

Invesco Real Estate verkauft die Büroimmobilie „173 Boulevard Haussmann“ in Paris an den Asset Manager La Française Real Estate Managers. Für den neuen Eigentümer eine bekannte Adresse, denn der Asset Manager hatte dort bis 2016 seinen Unternehmenssitz. Mit Auslaufen des Mietvertrags hatte der damalige Eigentümer, die Allianz Real Estate, das Gebäude in 2015 an Invesco für rund 135 Mio. Euro verkauft, die es im Rahmen einer Manage-to-Core-Strategie in ihren Fonds „Invesco Real Estate - European Fund“ einbrachten.

.