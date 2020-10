Invesco veräußert Mixed-Use-Immobilie „144 Rivoli“ im Zentrum von Paris

Invesco Real Estate hat die erstklassige Mixed-Use-Immobilie „144 Rivoli“ im Zentrum von Paris an die niederländische Ingka Investments B.V., Teil der Ingka Group, verkauft. Die Ingka Group ist ein strategischer Franchise-Partner von Ikea und betreibt für die Einrichtungskette 381 Filialen in 30 Ländern.

Das Gebäude mit der Adresse 144, Rue de Rivoli in Paris war Teil eines pan-europäischen Portfolios mit einem Volumen von 1,7 Mrd. Euro, das Invesco für sein langjähriges Einzelmandat der Bayerische Versorgungskammer (BVK) verwaltet. Der Verkaufspreis, der nicht veröffentlicht wird, leistet einen positiven Beitrag zum IRR-Ziel des Portfolios und spiegelt die erstklassige Lage und Qualität der Immobilie wider.



Invesco hat 144 Rivoli im Oktober 2012 im Rahmen eines Forward-Funding-Deals erworben, der Mixed-Use-Komplex (Büro und Highstreet-Einzelhandel) mit einer Mietfläche von ca. 6.700 m² befindet sich in erstklassiger Lage in der Nähe des Louvre. Die Immobilie wurde 2012-2013 aufwändig renoviert.



„Bei der Immobilie 144 Rivoli handelt es sich um ein sehr hochwertiges Gebäude in außergewöhnlicher Lage, das sich in den kommenden Jahren weiter entwickeln wird. Wir freuen uns, dass dieses Gebäude künftig zum Standort eines Ikea-Einrichtungshauses wird. Dies ist ein 'Win-Win'-Ergebnis für alle Beteiligten und Ausdruck des soliden Risiko-Ertrags-Profils dieser Portfolioinvestition”, kommentiert Cristiano Stampa, Managing Director – Transactions bei Invesco.



„Gerade vor dem Hintergrund des aktuell schwierigen Marktumfelds für den breiten Einzelhandel ist diese jüngste Transaktion am dynamischen Pariser Markt ein großer Erfolg für uns und den Kunden. Dieser Verkauf untermauert die langfristige Strategie des diversifizierten, aktuell in acht europäischen Ländern und allen gewerblichen Immobiliensektoren investierten Portfolios“, ergänzt Steffen Pilopp, Managing Director - Fund Management bei Invesco.



Bei dieser Transaktion wurde Invesco von Victoires notaires Associés, Linklaters, Jeantet und Knight Frank beraten.