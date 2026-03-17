Invesco und Propel gewinnen Logistiker H.Essers für Industriepark Langenselbold

Invesco Real Estate und Projektentwickler Propel Industrial haben den belgischen Logistiker H.Essers als Mieter für den sich im Bau befindlichen Industriepark Langenselbold A45 gewonnen. Es handelt sich um das erste gemeinsame Projekt der beiden Partner in Deutschland im Rahmen der Propel Logistics Platform.

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H.Essers wird die gesamte Halle 2 mit rund 10.300 m² Hallenfläche anmieten, darunter etwa 3.000 m² Kühlflächen sowie ca. 600 m² Bürofläche. Der operative Start ist für April 2027 geplant. Mit dem Vertragsabschluss sind bereits mehr als 65 Prozent der insgesamt verfügbaren Flächen des Projekts vermietet. Der Industriepark besteht aus zwei Logistikimmobilien im Grade‑A‑Standard.



Der belgische Logistiker wird den Standort für die Distribution pharmazeutischer Produkte nutzen und damit seine erste Lagerstätte in Deutschland eröffnen. Dieser Schritt stellt einen wichtigen Meilenstein in der Expansion des H.Essers-Netzwerks in der DACH-Region dar und unterstreicht zugleich die wachsende Bedeutung des Rhein-Main-Gebiets als europäischer Logistik- und Pharmastandort.



„Mit dem Standort in Langenselbold stärken wir unsere Präsenz in der DACH-Region und erweitern unsere Kapazitäten zur Unterstützung unserer Kunden im Healthcare-Sektor. Die hervorragende Verkehrsanbindung sowie der Fokus auf Nachhaltigkeit und Qualitätsstandards passen perfekt zu unserer langfristigen Vision als globaler Partner unserer Kunden. Wir freuen uns über diesen Schritt und auf den Aufbau langfristiger Partnerschaften in der Region“, sagt Steven Gelade, Director Warehousing Germany bei H.Essers.



Der Industriepark Langenselbold A45 entsteht im Gewerbegebiet Langenselbold östlich von Frankfurt am Main und verfügt über eine direkte Anbindung an die Autobahnen A45, A66 und A5. Auf einer Gesamtfläche von rund 18.300 m² werden flexibel teilbare, moderne Logistikeinheiten realisiert. Geplant sind lichte Hallenhöhen von 10 Metern, 18 Andocktore sowie intelligente Energiesysteme. Das Projekt strebt eine DGNB‑Platin‑Zertifizierung an.



Der Industrial Park Langenselbold ist das erste Entwicklungsprojekt von Propel Industrial in Deutschland. Das Grundstück im Rhein-Main-Gebiet hatten sich die beiden Partner im vergangenen Jahr gesichert [wir berichteten]. „Die Vermietung an H.Essers bestätigt sowohl die Stärke unserer Partnerschaft mit Propel Industrial als auch die anhaltend hohe Nachfrage nach modernen Logistikflächen“, sagt Cihan Kilinc, Director Investment Management bei Invesco Real Estate. „Der Standort im Rhein‑Main‑Gebiet vereint eine exzellente Infrastruktur mit langfristigen Marktchancen – zentrale Faktoren für die nachhaltige Wertentwicklung unseres Portfolios.“



Armen Gevorkian, CEO von Propel Industrial, ergänzt: „Gerade regulierte Branchen wie die Pharmaindustrie stellen höchste Anforderungen an Gebäudequalität, Infrastruktur und Standort. Dass wir bereits vor Baubeginn mehr als 65 Prozent der Flächen vermieten konnten, ist ein starkes Signal für dieses Projekt. Die Zusammenarbeit mit Invesco Real Estate bildet eine hervorragende Basis für den Erfolg unserer gemeinsamen Entwicklungen.“



Der Invesco Real Estate Europe Fund III zielt darauf ab, aktuelle Marktchancen als attraktiven Einstiegspunkt für eine langfristige Wertschöpfung zu nutzen. Der Fonds baut auf der bewährten europäischen Value‑Add‑Erfolgsbilanz von Invesco Real Estate auf, die durch ein diversifiziertes Portfolio und zahlreiche erfolgreich realisierte Investments gestützt wird.



Vermittelt wurde die Transaktion von NAI Apollo, die den Abschluss beratend begleitet haben.