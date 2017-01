Invesco und Echo Investment schließen Warschau Deal ab

Q22

Invesco Real Estate und der polnische Projektentwickler Echo Investment haben den im Oktober gemeldeten Deal des Büroturms Q22 im Warschauer CBD mit einer Gesamtfläche von ca. 53.000 m² abgeschlossen [wir berichteten]. Das Flagschiff-Projekt von Echo gehört damit nun zum Portfolio des Invesco Real Estate European Fund (IREEF). „Mit dieser Akquisition erhöhen wir nicht nur die Diversifikation unseres Kernportfolios – die hohe Qualität des Objektes stärkt auch die potenzielle Ertragsrendite der Strategie und damit den potenziellen Anlageertrag für unsere Investoren“, so Paddy Bingham, Managing Director, Fund Management – Europe, Invesco Real Estate.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Invesco Real Estate Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Invesco Echo Investment Warschau

Die Immobilie zeichnet sich durch eine gut diversifizierte Mieterbasis aus, mit namhaften Mietern wie Deloitte, Allegro, Linklaters, William Demant, CitiBank, Savills, White and Case und Griffin Real Estate sowie Echo Polska Properties und Echo Investment S.A. selbst. Mit dem Erwerb von Q22 hat Invesco Real Estate aktuell mehr als 800 Millionen Euro in Polen investiert und es befinden sich noch weitere Projekte in der Pipeline. Das aktuelle Investitionsvolumen für den IREEF in Polen beträgt mit der jüngsten Akquisition knapp über 500 Millionen Euro. Denn neben dem erworbenen Q22 liegen mit dem Crown Square in Warschau (Office) und der Galeria Kazimierz in Krakau (Retail) noch zwei weitere IREEF-Assets in Polen.