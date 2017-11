Invesco und AEW versilbern Bordeaux-Portfolio für 240 Mio. Euro

Redos Real Estate hat sich im Bieterverfahren für das „Bordeaux-Portfolio“ durchgesetzt. Das aus zehn deutschen Fachmarktzentren bestehende Immobilienpaket wechselt für ca. 240 Mio. Euro den Eigentümer, was circa dem 18-fachen der jährlichen Mieteinnahmen entspricht.

.

Invesco hatte die Immobilien in 2011 gemeinsam mit dem Fondsmanager Ciloger für einen französischen institutionellen Anlegerkreis bestehend aus drei Lebensversicherungen, drei Pensionskassen sowie einem Investmentfonds für 218 Mio. Euro von HBB erworben [Update: Ciloger kauft 10 deutsche Einkaufszentren für 218 Mio. Euro ]. Im Oktober 2016 fusionierte Ciloger dann mit AEW Europe [AEW Europe fusioniert mit Ciloger]. Die Fachmärkte mit einer Verkaufsfläche von rund 99.000 m² stehen an den Standorten Kehl, Mannheim, Wolfsburg, Heiligenhaus, Büdelsdorf, Idstein, Peine, Soltau, Mülheim a.d. Ruhr und Hanau und sind langfristig an bonitätsstarke nationale und internationale Mieter wie Aldi, C&A, Edeka, Kaufland, Lidl, Metro und Rewe vermietet.



Die Investition erfolgte Die Transaktion wurde auf Käuferseite von Heisse Kursawe Eversheds, Salans, Newport Asset Management und Mürle Partner begleitet.