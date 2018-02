In München brummts

European Headquarter von TTI

Das Jahr 2018 startete dynamisch, das bundesweite Transaktionsvolumen im Januar lag 13 % über dem 5-Jahres-Durchschnitt. Mehr als ein Drittel des gesamten Transaktionsvolumens entfiel dabei auf München und Hamburg. Die bayerische Landeshauptstadt belegt laut Savills im Januar mit einem Transaktionsvolumen von 733 Mio. den Spitzenplatz. Mit dem Verkauf des Correo-Quartiers an Credit Suisse fand hier auch die größte Transaktion des Monats statt, gefolgt von dem Commerz Real Kauf der MKV-Immobilie sowie zahlreichen „kleineren“ Deals wie zum Beispiel der Kauf des Moosach Centers durch den Catella Bavaria-Fonds, dem Invesco Kauf des Omega Büroparks oder den beiden Conren-Deals in Neuperlach und Obersendling. Und die Deals in der Isar-Metropole und ihrer Region reißen trotz des bereits sehr hohen Preisniveaus nicht ab. Zahlreiche Investoren wie AEW, Invesco, Ardian, Eurovalys steigen in den Markt ein.

AEW kauft im Münchner Norden

In Münchens Norden hat der AEW City Office Germany Fonds in das Büroensemble an der Leopoldstraße 240-244 investiert. Das Bürogebäude gehörte seit vergangenem Mai zur Optima-Aegidius-Firmengruppe, die den „gläsernen“ Bürokomplex aus dem Jahr 2001 jetzt fast sofort weitergereicht hat. Kolportiert wird ein Kaufpreis von rund 60 Millionen Euro, der aber unbestätigt bleibt. Die 11.600 m² sind nahezu komplett belegt. Hauptmieter sind neben dem Leopold Business Center, bayerische Behörden, der Technologiekonzern ZF Friedrichshafen und der Baufinanzierer Accedo. Die Leerstandsquote liegt bei sieben Prozent. Zum Objekt gehören 135 Stellplätze. Sebastian Grohe, Director Investment Management AEW, rechnet mit kurz- und mittelfristigen Mietpreissteigerungen im rasant an Bedeutung gewinnenden nördlichen Teilmarkt der bayerischen Landeshauptstadt. Der AEW City Office Germany Fonds hält nun Assets under Management in einer Größenordnung von 160 Millionen Euro.



Ardian Real Estate erwirbt Bürokomplex „Heinemann Bogen“

Neben AEW kam auch der französische Investmentmanager Ardian zum Zug. Bereits Ende Dezember hatte dieser einen Kaufvertrag für den Bürokomplex „Heinemann Bogen“ im Stadtteil Neuperlach von einem von Corpus Sireo Real Estate gemanagten Swiss Life Asset Managers-Fonds unterzeichnet. Der Deal soll spätestens im März oder Anfang April abgeschlossen sein. Über die finanziellen Details der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Das sehr gut angebundene Objekt verfügt über rund 16.000 m² Mietfläche sowie 228 Parkplätze. Es handelt sich bereits um die zweite Transaktion des Ardian Real Estate Europe Fund (AREEF) in Deutschland, die erneut auf den Standort München setzt. Denn im März 2016 hatten die Franzosen die Münchener Wappenhalle erworben [wir berichteten], die nun unter dem Namen „Konrad“ vermarktet wird. Zwei von den insgesamt vier getätigten Investitionen des Fonds entfallen damit auf die bayerische Landeshauptstadt.



„München ist ein begehrter Unternehmensstandort mit hoher Lebensqualität, entsprechend groß ist die Nachfrage nach Gewerbeimmobilien in dieser Region. Daher freuen wir uns, bereits mit einem zweiten Objekt in diesem attraktiven Markt Fuß zu fassen. Der Heinemann Bogen ist als Core Plus Objekt aktuell zu rund 75 Prozent vermietet, weitere Mietflächen stehen kurzfristig zur Neu- oder Anschlussvermietung an. Angesichts der hervorragenden Infrastruktur zum Leben und Arbeiten sowie der hohen Flächennachfrage sehen wir in den kommenden Jahren großes Potenzial für Miet- und Wertwachstum des Objekts, das wir mit unserer Asset-Management-Kompetenz begleiten werden“, erläutert Bernd Haggenmüller, Managing Director Real Estate bei Ardian.



Invesco und BVK kaufen TTI Inc Headquarter

Gerade einmal drei Wochen nach dem Kauf des Omega Parks im Südwesten der Metropole [wir berichteten] vermeldet Invesco Real Estate aktuell den Erwerb des europäischen Headquarters von TTI Inc. in Maisach, im Münchener Westen. Der Asset Manager hat die Immobilie für die Bayerische Versorgungskammer (BVK) gekauft. Der Deal umfasst 25.500 m² Hallen- und Lagerflächen sowie angegliederte 7.600 m² Büro. Davon entfallen rd. 15.100 m² Lager- und Technikflächen sowie rd. 4.400 m² Büroflächen auf den kürzlich fertiggestellten Erweiterungsbau. Einen langfristigen Mietvertrag hatte das Joint Venture aus MP Holding und Isarkies bereits 2015/2016 mit Unternehmen geschlossen und die letzten Flächen schließlich im Dezember schlüsselfertig übergeben. Der Übergang von Besitz/Nutzen/Lasten des Forward-Deals erfolgte im Dezember 2017. Über den Kaufpreis wurde nichts verlautbart. Invesco versicherte sich der juristischen Unterstützung von Gleiss Lutz, GSK Stockmann hat den Verkäufer beraten. Realogis und Colliers waren beratend tätig.



Family Offices kaufen „Kreiller 214“ und „LeoHo“

Mit dem Verkauf des „Kreiler 2014“ und dem „Leoho“ wechselten zudem zwei Projektentwicklungen den Eigentümer.



Das im Stadtteil Trudering gelegene „Kreiller 214“ sicherte sich das bahreinische Family Office Al Zayani Investments. Die Fertigstellung für das 4.200 m² große Mischnutzungsobjekt in der Kreillerstraße 214 ist laut der Bucher Properties GmbH für das 1. Quartal 2019 vorgesehen. Auch dieser Asset Deal ist bereits die zweite Transaktion des Investors in der bayerischen Landeshauptstadt. Bereits im Mai 2017 kaufte Al Zayani die benachbarte Immobilie „Kreiller 200“. „Der Verkauf spiegelt zum einen die steigende Investmentaktivität ausländischer Anleger aus Nah- und Fernost wider, zeigt zum anderen aber auch auf, wie essentiell ein gutes internationales Netzwerk ist“, so Michael Gail, Associate Director Investment bei Savills in München, der die Transaktion begleitet hat.



Der Mietermix beider Gebäude ergänzt sich laut des Investors trefflich und bildet so den Anker für die neue Nahversorgung an der Kreillerstraße. Die städtebauliche Entwicklung an diesem Standort stärkt zudem die Neupositionierung des Standortes Trudering. Auf 4.200 m² entsteht mit dem „Kreiller 214“ ein modernes Mixed-Use-Objekt. Im Erdgeschoss und 1. Obergeschoss mietet die Postbank und eröffnet eine Filiale sowie ein Vertriebscenter. Die Fitnesskette FitStar wird sich im zweiten und dritten Obergeschoss auf 2.000 m² niederlassen. Für die noch freien Einzelhandelsflächen führt Bucher Properties mit aussichtsreichen Mietinteressenten Gespräche.



Die in Schwabing gelegene Projektentwicklung LeoHo bleibt indes in deutschem Besitz. Der Düsseldorfer Projektentwickler Development Partner hat sein praktisch voll vermietetes Geschäftshaus an der Leopoldstraße 37 an ein nordrhein-westfälisches Family Office veräußert, die ebenfalls ihren zweiten Deal in München machen. Das Family Office hatte sich bereits zuvor auch das Nachbargebäude an der Hohenzollernstraße vertraglich gesichert, welches Development Partner im Zusammenhang mit dem Geschäftshaus an der Leopoldstraße entwickelt hatte. Über den Kaufpreis der aktuellen Transaktion wurde Stillschweigen zwischen den Vertragspartnern vereinbart.



Die beiden Gebäude nach den Plänen des Architektenbüros Meili Peter Architekten verfügen insgesamt über eine Mietfläche von mehr als 8.100 m² für Einzelhandel, Büro und Wohnen. Zu den Mietern zählen die Barmer, ein Pilates- Studio, eine Zahnarztpraxis und eine Praxis für Kieferorthopäde ebenso wie weitere Büros aus den Bereichen Family Office, IT-Entwicklung, Pharmazeutik und Marketing. Als Mieter der Einzelhandelsflächen fungieren neben der Commerzbank auch die Kosmetikanbieter Rituals und The Body Shop sowie im Basement der zur Rewe Group gehörende Lebensmittelmarkt Penny.



Eurovalys-Fonds kauft Büroimmobilie in Poing

Neben AEW und Ardian kam aber auch noch derr französische Asset Manager Advenis im Umland von München zum Zug. Der französische Fonds SCPI Eurovalys hat eine Büroimmobilie in Poing aus dem Bestand eines Privatinvestors erworben. Das Objekt mit der Adresse Im Technologiepark 2-8 wurde im Jahr 2000 erbaut und umfasst eine Mietfläche von rund 12.000 m². Zum Gebäude gehören zudem 185 Stellplätze. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Alleiniger Mieter der Immobilie ist die EBV Elektronik GmbH & Co. KG. Das auf die Halbleiter-Distribution spezialisierte Unternehmen gehört zur amerikanischen Avnet Gruppe. Im Gebäude sind mehrere Tochterfirmen des Elektronikkomponenten-Herstellers Avnet ansässig. Der Mietvertrag läuft noch acht Jahre. Der Kaufpreis lagen laut Advenis bei rund 26,5 Millionen Euro.



„Der Standort zeichnet sich angesichts seiner Nähe zu München durch eine attraktive Makrolage aus. Gleichzeitig trägt Poing als aufstrebender Wirtschaftsstandort zur Entwicklung der gesamten Region rund um München bei“, so Markus Bruckner, Principal und Managing Director von Avison Young in Deutschland, der die Off-Market-Transaktion begleitet hat. Die Büroimmobilie sei sehr gut angebunden und verschiedene Geschäfte und Restaurants seien fußläufig erreichbar, so Bruckner. „Für einen Bürostandort sind das optimale Bedingungen. Der langjährige Mietvertrag verschafft zudem dem neuen Eigentümer Planungssicherheit.“



Diligencia Real Estate setzt ebenfalls auf Poing

Ebenfalls vom Standort Poing überzeugt, investierte zudem die Diligencia Real Estate in die Büroimmobilie Gruber Straße 46, die der Investmentmanager im Auftrag eines privaten Investors erworben hat. Das 1987 errichtete und ca. 20.000 m² umfassende Gebäude nordöstlich von München verfügt über vier oberirdische Geschosse, 204 Pkw-Stellplätze und weist zum Ankauf eine Vermietungsquote von ca. 35 Prozent auf. Die gewichtete verbleibende Restlaufzeit der Mietverträge beträgt ca. 4,5 Jahre. Die Value Add Strategie sieht vor, das Gebäude instand zu setzen, nach Mieterwünschen auszubauen und langfristig an Unternehmen mit einem Flächenbedarf, der über 5.000 m² liegt, zu vermieten. Colliers International war mit der Durchführung eines strukturierten Bieterverfahrens vom Verkäufer exklusiv mandatiert.