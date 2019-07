Art-Invest veräußert erste Hotelentwicklung in Italien

Art-Invest Real Estate hat im Rahmen eines Forward Deals seine erste Projektentwicklung im italienischen Markt veräußert. Es handelt sich hierbei um ein in der Entwicklung befindliches Hotel im historischen Stadtzentrum von Florenz an der Piazza San Paolino, das nach Fertigstellung in 2020 schlüsselfertig an den Käufer Invesco Real Estate übergeben werden soll. Für Art-Invest-Geschäftsführer Dr. Peter Ebertz ist der Verkauf auf europäischer Ebene ein voller Erfolg. „In den vergangenen Jahren haben wir erfolgreich ein marktführendes Hotel-Asset- und Fondsmanagement-Geschäft in Deutschland aufgebaut. Dieses einzigartige Hotelprojekt in Florenz ist unser erstes Investment in Italien und veranschaulicht unser strategisches Ziel, unser Management selektiv auf Kerninvestitionen und Entwicklungskapazitäten in wichtigen Gateway-Städten in Europa und Großbritannien auszudehnen."

.

Invesco Real Estate hat sich im Zuge der Erweiterung seines paneuropäischen Hotelportfolios neben dem Hotel in Florenz noch ein im Bau befindliches Hotel im Mailänder CityLife Viertel in der Nähe des Portello Geschäftsdistrikts gesichert. Damit wächst das Hotelportfolio des Assetmanagers auf 25 Investments mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Milliarden Euro an und wird nun mit dem Zukauf um ein weiteres Land, einen weiteren Betreiber und einen weiteren Hoteltyp ergänzt. Laut Invesco wurden für beide Hotels 160 Mio. Euro investiert.



„Als drittbeliebtestes Reiseziel internationaler Touristen in Europa ist Italien ein wichtiger Hotelmarkt und ein Markt, in dem wir im Zuge des Wachstums unseres diversifizierten Hotelportfolios ebenfalls präsent sein wollten. Durch diese neuen Objekte ergänzen wir unser Portfolio um neu errichtete Lifestyle-Hotels im Herzen von Florenz und im dynamischen Mailänder Citylife Viertel, in dem mit einer steigenden Nachfrage durch Geschäfts- und Messekunden zu rechnen ist. Beide Objekte eröffnen neues Wertsteigerungspotenzial und stabile Einnahmequellen für das wachsende Investmentportfolio unserer Investoren“, kommentiert Chris Brassington, Senior Director - Fund Management bei Invesco.



Das Hotel in Florenz wird im Rahmen eines langfristigen Mietvertrages von der Lifestyle-Luxusmarke 25hours betrieben, die unter dem Dach der Accor-Gruppe derzeit außerhalb ihres deutschen Heimatmarktes stark expandiert. Das Hotel, das im zweiten Halbjahr 2020 eröffnet werden soll, wird ein Full-Service-Lifestyle-Hotel mit 172 einzigartig gestalteten Gästezimmern und einem ca. 1.000 m² großen Garten (einer Seltenheit im Stadtzentrum von Florenz) mitten in der UNESCO-geschützten Altstadt von Florenz sein. Es befindet sich fußläufig zu den luxuriösen Einkaufsstraßen und den berühmtesten Denkmälern der Stadt. Florenz gehört zu den vier meistbesuchten Städten Italiens und ist ein vor allem bei internationalen Touristen beliebtes Reiseziel. Verkäufer ist Art-Invest Real Estate.



Das neue NH Collection – die Upper-Scale Marke der NH Hotel Group - wird im neuen Mailänder Viertel CityLife errichtet. In dem historischen Viertel entsteht aktuell ein neues Stadtquartier mit Büro-, Einzelhandels- und Wohnflächen, das große internationale Unternehmen anzieht. Nach Plan soll das Hotel in Q4 2021 eröffnet werden und 185 Zimmer, mehrere Konferenzräume sowie einen Pool auf der Dachterrasse umfassen.



Die Projektentwicklung in Florenz wird von Unicredit finanziert. Art-Invest Real Estate wurde bei dieser Transaktion von Eastdil Secured, McDermott Will & Emery und Molinari Associati beraten. Invesco Real Estate wurde bei beiden Transaktionen von Hogan Lovells, PwC und Ernst & Young beraten.