Invesco schließt bisher größter Logistikvermietung in Deutschland ab

Invesco schließt seine bisher größte Vermietung im Logistikbereich in Deutschland ab. Bei der Transaktion handelt es sich sowohl um die Verlängerung eines Bestandsmietsvertrages als auch um die Anmietung neuer Flächen durch den Einzelhandelsriesen Rewe.

.

Die Immobilie Am Römerfeld 4-6 befindet sich in Bondorf ca. 45 Kilometer südlich von Stuttgart und war bisher bereits zur Hälfte an die Rewe Markt GmbH und zur anderen Hälfte an den Kontraktlogistiker LGI vermietet. Künftig wird Rewe zusätzlich ca. 40.000 m² und damit die Gesamtfläche von 84.000 m² bis zum Jahr 2033 anmieten.



„Rewe als neuer Gesamtmieter und langfristiger Partner plant den Standort zu einem modernen Regionallager mit Kühl- und Tiefkühllogistik sowie sonstigen Lagerflächen umbauen“, sagt Christian Freundl, Senior Director – Investment Management bei Invesco.



„Weil die Immobilien bereits 1996 errichtet wurde, planen wir als Eigentümer zudem, das Gebäude zukunftsfähig zu machen. Das heißt in erster Linie zukunftsfähig im Sinne von ESG“, sagt Freundl. „Das Gebäude verfügt über eine sehr gute, massive Bestandssubstanz, so dass wir problemlos Investitionen in die Nachhaltigkeit tätigen können und im Vergleich zu einem Abriss des Gebäudes durch Nutzung der Bestandssubstanz deutlich nachhaltiger sind.“ Geplant sind unter anderem Solaranlagen, Smart Meter, Dachbegrünung, eine moderne, stromsparende Beleuchtung und die umfangreiche Optimierung der veralteten Haustechnik. Diese Investitionen tragen zur Erreichung der ESG-Ziele von Invesco Real Estate bei, u.a. einen Netto-Null-Ausstoß von Treibhausgasen bis 2050.



Invesco Real Estate hat die Liegenschaft 2017 für seine pan-europäische Flaggschiffstrategie gekauft. Der Standort der Immobilie hat großes Potenzial und die Nachfrage nach Immobilien mit zukunftsfähigen Konzepten wird laut Invesco weiter stark ansteigen.