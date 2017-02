Invesco Real Estate repositioniert Landmark-Immobilie in Paris

Hotel Terminus Nord

Invesco Real Estate (IRE) hat einen wichtigen Meilenstein mit dem ersten Hotel-Managementvertrag mit 25hours und der strategischen Neupositionierung des Hotel Terminus Nord in Paris. Der Asset Manager erwarb die Hotelimmobilie 2014 für sein asiatisches Einzelmandat Hua Kee, einem thailändischen Family Office. "Die Kombination dieser Trophy Asset mit dem Standort Paris, eine der führenden europäischen Reisedestinationen, und die Möglichkeit diese in ein zeitgemäßes und urbanes Hotel umzuwandeln, haben Hua Kee überzeugt, die erste Hotelinvestition in Europa zu tätigen. „Hua Kee freut sich über die Zusammenarbeit mit 25hours und Invesco Real Estate rund um die Neugestaltung des Hotel Terminus Nord in Paris”, ergänzt Pichet Nithivasin, Direktor der Hua Kee Group. Hua Kee plant weitere Hotelprojekte in Europa, Asien und Australien Lesen dazu hier mehr....

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Invesco Real Estate Paris

Für den Hotelbetreiber 25hours, die derzeit acht Hotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz betreiben, bedeutet die Übernahme des Hotels die erste Eröffnung außerhalb des deutschsprachigen Raums. Bis dato läuft das Hotel noch unter dem Mercure-Brand, vor drei Monaten ist der Betreiber aber eine strategische Allianz mit Accorhotels eingegangen [Accor steigt mit 30 Prozent bei 25Hours ein], wodurch nun auch Hotelprojekte in anderen Ländern realisiert werden. Den Auftakt markiert jetzt das Pariser Bestandshaus mit 236 Zimmern, das ab Frühling 2017 in zwei Etappen vom lokalen Architekturbüro Axel Schönert Architects komplett renoviert wird. Voraussichtlich im Sommer 2018 eröffnen die ersten 141 Zimmer des 25hours Hotel Terminus Nord und große Teile der öffentlichen Bereiche. Die Fertigstellung des kompletten Hotels mit Restaurant und Bar ist im Frühling 2019 geplant. „Der etappenweise Umbau bei laufendem Betrieb ist natürlich eine Herausforderung. Wir haben allerdings bereits bei unserem Wiener Haus bewiesen, dass dabei durchaus auch kreative Pop-up-Konzepte entstehen können. Die Gäste werden auf jeden Fall ab dem ersten Tag ein rundes 25hours Erlebnis haben“, meint 25hours CEO Christoph Hoffmann.